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美國股市昨（16）日迎來反彈，道瓊指數再寫歷史新高，激勵台北股市今（17）日同步反彈，開盤上漲103.23點、來到23114.21點。大盤走高之際，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.07點、來到270.44點。今日開盤量大強勢個股：綠界科技*、影和、佰鴻、聯鈞、聯策、元太。權值股全數走高，今日召開法說會的台積電，開盤上漲10元、來到1055元；鴻海開盤上漲2元、來到207元；聯發科開盤上漲20元、來到1295元。美國股市昨日迎來反彈，其中道瓊指數再寫歷史新高，上漲337.28點或0.79%，收43077.7點；那斯達克指數上漲51.49點或0.28%，收18367.08點；標普500指數上漲27.21點或0.47%，收5842.47點；費半指數上漲10.65點，或0.21%，收5155.86點。不過科技五大天王全數走低，Meta下跌1.62%，蘋果下跌0.89%，Alphabet下跌0.18%，微軟下跌0.63%，亞馬遜下跌0.43%。半導體股多數收紅，高通下跌1.5%，應用材料下跌3.37%，德儀上漲0.43%，AMD下跌0.33%，輝達上漲3.13%，美光大漲 4.72%。台股ADR普遍走高，台積電ADR上漲0.19%，日月光ADR上漲1.67%，聯電ADR上漲0.38%，中華電信ADR下跌0.84%。