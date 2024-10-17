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中國人民解放軍東部戰區14日實施為期13小時的「聯合利劍-2024B」演習，演習區域不僅包圍台灣，中國更出動萬噸級海警船。雖然「聯合利劍-2024B」演習僅一天，但美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）警告，台灣必須面對消耗軍力風險。對此，國防部長顧立雄今（17）日表示，國軍應處會節省不必要消耗。針對賴清德總統年底出訪中共會再進行軍演，顧立雄說，總統年底出訪並沒有接獲相關訊息，假設性問題他無法回答。立院外交及國防委員會今日邀請國防部進行業務報告，顧立雄並於會前受訪。媒體詢問中共下一個軍演時間點為何？是否會在賴清德總統年底出訪時？顧立雄回應表示，賴清德年底出訪並沒有接獲相關訊息，假設性問題他無法回答。媒體追問中共下次軍演會用什麼樣的理由？顧立雄表示，中國對台軍演常常毫無正當性進行相關演習活動，國軍料敵從寬，不排除任何時機 、任何時間點都會找藉口從事演習活動，顯示霸道本質，「大家都可以看得很清楚這次演習國際社會一片撻伐，可以看出總統演說相當克制，中共還是演習，引發國際社會一片譁然，都相繼予以譴責」，可以看出中共作為只是顯示極權擴張本質。媒體追問美國前國防官員示警台灣須面對軍力消耗？顧立雄回應說，軍力消耗在應處灰色地帶確實是具有挑戰的事項，不能夠否認，面對軍力消耗國軍有應對方式，主要運用聯合情監偵手段密切關注動向，如果可以運用在空任務機、在海任務艦、岸邊飛彈追瞄等應處，避免過度 經常性聯合戰備警巡、相關跨越台海中線活動對國軍進行消耗、努力維護相關應該有的工作，守護海疆、領空，但同時利用平常訓練機，或是在空機、相關岸置防空飛彈，或是對海對岸飛彈系統應處，節省不必要消耗。針對教育部調查學生從事應變事宜意願，顧立雄強調，沒有所謂的從事軍事情務部分，其次，教育訓練目的是台灣面臨重大災害或緊急狀況都能自救互救。至於相關同意書可以研議檢討，就廢除，不需要簽訂。