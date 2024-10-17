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▲泰越捷航空推出的台北飛沖繩「0元機票」目前已沒有，最優惠僅剩下單程未稅價810元。（圖／翻攝泰越捷航空）

▲想飛沖繩，目前多家傳統航空都推出線上旅展優惠，來回含稅最低萬元有找。（圖／資料照，KKday提供）

泰越捷航空昨日正式宣布，將於 2024 年 11 月 2 日開通台北至沖繩航線，並於泰國時間 2024 年今日10月17日凌晨00:00推出「0元機票」優惠，即台灣時間今（17）日01:00開賣，，似乎早就被搶光，目前最優惠目前僅剩下單程未稅價810元，而最多者為1150元。沒搶到的民眾，其實也建議考慮傳統航空，目前皆有線上旅展優惠，包含星宇航空、長榮航空、中華航空，目前台北飛沖繩皆最低萬元有找。泰越捷航空的台北至沖繩航線將開始每日運營，從台灣桃園國際機場14:45 起飛，並於 17:05 抵達沖繩那霸機場。回程航班將於 18:05 從那霸起飛，18:45 返抵台北。為慶祝這條新航線的開幕，泰越捷推出限時特惠活動「It’s Time to Vietj et! 」，台北至沖繩機票驚喜價0元起（不含稅費）。此優惠將於泰國時間10月17日00:00至10月22日23:59限時開放預訂，旅行期間涵蓋2024年11月2日至2025年3月29日，部分公眾假期除外。記者今早上泰越捷航空官網搜尋，已經沒有「0元機票」，極可能0元機票釋出數量相當少，目前最優惠目前僅剩下單程未稅價810元最為優惠，而最多者為1150元，若有幸訂到來回皆810元，再加上稅2680元與手續費160元，等於4460元能台北飛沖繩來回，價格也還算不錯。但是需提醒的是，泰越捷航空另外加買行李托運並不便宜，單程托運15公斤811元、20公斤1071元、25公斤1259元等。其實傳統航空目前也都有推出線上旅展，像是星宇航空飛沖繩，來回含稅價目前最低9千元有找，長榮航空最低1萬元有找，華航也來回含稅價9173元起。