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基隆市長謝國樑罷免案失敗，全力迎戰的前市長、現任民進黨秘書長林右昌，被免名要為此負責，林右昌原本有意參選新北市長，可能也會受影響。前立委郭正亮直言，不只林右昌會被換掉，賴清德一直想在黨內與政院換自己人馬，許多非賴人馬包括國防部長顧立雄、國安會秘書長吳釗燮等人，都可能被換掉。郭正亮在《下班瀚你聊》表示，謝國樑罷免案會被搞這個大像政黨對決，就是因為林右昌，而林右昌這麼積極，也反倒讓人好奇，過去8年在基隆市長任內，到底做過什麼事，建議謝國樑趕快查弊。郭正亮也說，當初賴清德找林右昌擔任民進黨秘書長，根本不是心甘情願，只是因為賴清德得票率才40%，很難掌控全局，但等賴清德熟悉政務、大概1年左右，就會開始用自己人馬，像交通部長就換上自己人陳世凱，所以不只林右昌，顧立雄、吳釗燮等黨公職、國安單位人事，都會一併被撤換。