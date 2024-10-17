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這就是大谷翔平！國聯冠軍戰前2戰打完，洛杉磯道奇和紐約大都會戰成1：1平手，道奇今（17）日作客紐約主場，進行國聯冠軍戰G3。道奇此戰派出「少主」Walker Buehler先發，力求在對方主場的3連戰中率先搶勝，否則可能陷入聽牌的不利局面。而陣中日籍球星大谷翔平，則一樣是以先發第一棒、指定打擊身份出賽。不過紐約球迷的噓聲可能其來有自，日本媒體《東京體育》報導就指出，此外，大都會強打Francisco Lindor目前也是大谷翔平的國聯MVP競爭者，不過外界普遍看好大谷翔平會獲選。