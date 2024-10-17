這就是大谷翔平！國聯冠軍戰前2戰打完，洛杉磯道奇和紐約大都會戰成1：1平手，道奇今（17）日作客紐約主場，進行國聯冠軍戰G3。首度在季後賽來到紐約的日籍球星大谷翔平，受到全場球迷的大量噓聲伺候，不過他沒有受到影響，反而在進場時滿臉面帶笑容，該影片掀起不少網路熱議，更有日本網友稱讚道：「他看起來很享受噓聲。」
大谷遭紐約客狂噓 滿臉笑容出場
道奇此戰派出「少主」Walker Buehler先發，力求在對方主場的3連戰中率先搶勝，否則可能陷入聽牌的不利局面。而陣中日籍球星大谷翔平，則一樣是以先發第一棒、指定打擊身份出賽。
比賽前的球員介紹橋段，當現場主持人念到大谷翔平的名字時，全場的主隊球迷都響起「BOO」的噓聲。不過大谷翔平絲毫沒有受到影響，反而是滿臉面帶微笑跑出場，並和隊友們擊掌，看起來相當樂在其中。
噓聲背後有原因 可能攸關MVP
不過紐約球迷的噓聲可能其來有自，日本媒體《東京體育》報導就指出，除了作為國聯冠軍戰的對手之外，紐約洋基的「法官」Aaron Judge曾在2022年繳出單季62轟的史詩級紀錄，有機會挑戰全票獲選MVP，但卻有2位記者投給當時效力洛杉磯天使的大谷翔平，引發部分紐約球迷不滿。
此外，大都會強打Francisco Lindor目前也是大谷翔平的國聯MVP競爭者，不過外界普遍看好大谷翔平會獲選。
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道奇此戰派出「少主」Walker Buehler先發，力求在對方主場的3連戰中率先搶勝，否則可能陷入聽牌的不利局面。而陣中日籍球星大谷翔平，則一樣是以先發第一棒、指定打擊身份出賽。
比賽前的球員介紹橋段，當現場主持人念到大谷翔平的名字時，全場的主隊球迷都響起「BOO」的噓聲。不過大谷翔平絲毫沒有受到影響，反而是滿臉面帶微笑跑出場，並和隊友們擊掌，看起來相當樂在其中。
噓聲背後有原因 可能攸關MVP
不過紐約球迷的噓聲可能其來有自，日本媒體《東京體育》報導就指出，除了作為國聯冠軍戰的對手之外，紐約洋基的「法官」Aaron Judge曾在2022年繳出單季62轟的史詩級紀錄，有機會挑戰全票獲選MVP，但卻有2位記者投給當時效力洛杉磯天使的大谷翔平，引發部分紐約球迷不滿。
此外，大都會強打Francisco Lindor目前也是大谷翔平的國聯MVP競爭者，不過外界普遍看好大谷翔平會獲選。