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美國民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris），當地時間16日接受美國保守派《福斯新聞》（Fox News）專訪，並在過程中多次與主持人貝爾（Bret Baier），針對移民等敏感議題交鋒。根據《國會山莊報》報導，貝爾詢問賀錦麗，拜登執政期間，究竟有多少移民跨越了南部邊境，隨後在賀錦麗試圖回覆時，插嘴說移民人數大約為600萬人。隨後，貝爾也提到3位據稱是遭非法移民殺害的女性，南加雷（Rachel Nungaray）、萊利（Laken Riley）和莫林（Rachel Morin），直球詢問賀錦麗：「你是否欠她們一個道歉？」對此，賀錦麗坦言，這些都是悲慘的案例，她無法想像受害者家人所承受的痛苦，所以若邊境安全法案能盡快通過，那麼就會有更多人派駐在邊境工作，確保未來不會發生類似的傷害，並喊話：「20天後的選舉將決定我們是否有一位，真正關心如何解決問題的美國總統」，聲稱川普是個不穩定、危險的人，也是個傾向於貶低、輕視和削弱美國人民的人。報導形容，這次接受《福斯新聞》的訪問，堪稱賀錦麗成為民主黨總統候選人以來，面臨的最艱難訪問，貝爾砲火猛烈，光是移民問題就佔了將近一半的時間，雙方還針對拜登總統的心理健康、跨性別囚犯等敏感議題互相爭論。在被問到身為現任副總統的她，當選後能否端出不一樣的政策時，賀錦麗強調，她的總統任期不會是拜登任期的延續，她將帶來自己的人生經歷、專業經驗和全新的想法，也會是一個新世代的領袖。