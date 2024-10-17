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中國解放軍14日舉行為期13小時的「聯合利劍-2024B」演習，國際社會再度關注兩岸緊張局勢。媒體報導，教育部通知高中以上學校發放「青年服勤同意書」，許多家長認為政府要送孩子上戰場，引發恐慌。國防部長顧立雄今（17）日坦言，這種同意書沒意義，可以研議檢討廢除。立院外交及國防委員會今日邀請國防部長進行業務報告。會前媒體詢問針對教育部調查學生從事應變事宜意願，某間高中發放「戰時狀態青年服勤同意書」，引發家長恐慌，顧立雄回應表示，沒有所謂的從事軍事情務部分，教育訓練目的是台灣面臨重大災害或緊急狀況都能自救互救。顧立雄認為，相關同意書可以研議檢討，就廢除，不需要簽訂。國民黨立委黃仁質詢時詢問依據《全動法》發放「青年服勤同意書」，教育部回應與戰爭無關，顧立雄回應說，這確實與學生參加軍事訓練無關，對學生教育訓練的目的是重大災害、緊急狀況發生時，他們能在校園裡自救、互救的功能，有從事這樣的教育訓練。顧立雄表示，重點是放在教育訓練上，像這樣的同意書不是很有意義，可以研議檢討廢除。