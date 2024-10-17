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有競爭意識的運動員在場上就是有仇必報！今（17）日在國家聯盟冠軍戰第3戰，洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平在第8局敲出關鍵3分砲，幫助道奇隊拉開比數，終場以8：0取勝，系列賽2：1領先。大谷這次季後賽兩次開轟都是在自打球之後，痛覺似乎能激發他的打擊表現，今天大都會球迷在大谷上場時用噓聲伺候他，他也很好得的用球棒回應。大谷翔平今天以第1棒DH的身份出戰國聯冠軍賽第3場比賽，第8局一二壘有人時，他敲出一發3分砲，這發殺死比賽懸念的一轟，幫助道奇隊將領先優勢擴大到7：0，他的得點圈打擊率高達8成50。大都會投手Tylor Megill犯了大錯，在知道大谷翔平壘上有人打擊表現非常出色的情況下，他先是保送Will Smith、又被Kike Hernandez敲出安打，不得不在壘上有人時面對大谷，結果也被他敲出右外野的大號全壘打。這一轟飛行距離為410英尺（約125公尺），擊球初速為115.9英里（約186.5公里）。轉播這場比賽的美國體育頻道福克斯體育的現場轉播員Joe Davis直呼，「如果有跑者，翔平就會有好事發生」，大谷翔平在得點圈有人時過去20次打擊中，敲出17支安打。這一球被咬得很紮實，名人堂右投評John Smoltz對於這一發全壘打的高度也感到不可思議。有趣的是，大谷翔平今年季後賽的兩發全壘打都是3分砲，而且都是在自打球後所敲出，狠狠復仇投手。上一次他開轟是在10月6日的國聯分區系列賽G1。該場比賽，2局下兩出局的情況下，大谷翔平上場打擊，面對教士王牌強投Dylan Cease，在兩壞球時他猛力一揮，但形成自打球，被擊中腿部，也立刻在場上露出痛苦的神情，無奈苦笑。不過下一球，球路偏高，他就不客氣的直接掃上右外野看台，形成一發3分砲。今天大谷則是在6局上面對Reed Garrett ，一次揮棒球打到了他的腹股溝形成自打球，他也痛到叫了出來，露出苦笑，該打席他遭到三振。結果第8局他就開轟，打出底定勝局的3分砲。