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民眾黨主席柯文哲因京華城案於9月5日遭收押至今，曾指示貼身帳房、綽號「橘子」的秘書許芷瑜「到黨部搬錢」。前民眾黨新竹縣黨部執行長林冠年表示，搬錢可能不是現金，可能是虛擬貨幣，他也認為，「橘子」至今仍待在海外就是為了把錢洗乾淨。民眾黨原擬提名林冠年參選2022竹北市長，但他因涉及酒駕在2022年10月4日遭到開除黨籍。林冠年昨日在三立政論節目「前進新台灣」中指出，「搬」錢一詞是虛擬幣圈子所用的，「搬磚」則是把虛擬幣到處搬移以從中套利。林冠年說，「這件事不要想成現金，要想成有一個USB叫『黨部』，『黨部』搬多少錢出去變海外資產，才比較符合邏輯」。林冠年認為，「橘子」至今仍待在海外，可能是用虛擬幣在日本購置資產，登記成信託，這樣就毀屍滅跡，找不到證據了，而「橘子」待在海外，就是為了將錢洗乾淨