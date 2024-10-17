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▲立委爆新式抗彈板採購傳弊端，國防部長顧立雄表示要去了解，查證完之後回覆。（圖／記者呂炯昌攝，2024.10.17）

國防部現役戰鬥背心內裝國造三級抗彈板，由於採用的NIJ抗彈標準，並非美軍ESAPI軍規標準等進行驗證，曾遭質疑保護力不足，為強化單兵個裝性能，國防部軍備局研製「新式抗彈板」於本月9日首度公開亮相新一代抗彈板，強調能抵擋共軍現役5.8公厘（mm）子彈，新抗彈板與戰術背心將在明年開始量產。不過，民進黨立委王定宇今（17）日爆料，新式抗彈板的得標廠商根本沒有生產線、防彈背心還使用國外部隊都沒使用的磁性快扣，甚至都還是綁規格標，要求軍備局徹查。立院外交及國防委員會今日邀請國防部進行業務報告。王定宇質詢時指出，軍備局205廠採購新式抗彈板的得標2家廠商根本沒有生產線，被判定是越南洗產地的中國貨，並指出這次決標的問題，其抗彈板的表面塗層為「聚氨酯」而非「聚脲」。王定宇也指出，防彈背心還使用國際軍隊都沒用的磁性快扣，全世界的軍種都不採用磁扣，因為磁扣會干擾指北針、在水中也會吸引雜物附著，「只有台灣軍備局在採購，而且只有一家廠商用磁扣，其他家都沒有，這不是綁規格標嗎？」王定宇說，抗彈板用的碳化矽陶瓷，得標廠商使用的是回收矽粉，被判定無法決標；第二名得標廠商的生產線根本沒有生產碳化矽陶瓷，「他如果可以供貨，請去查貨源哪裡來？」不要又是Made In China，得標不是第一名或第二名就好。王定宇也質疑，以往都沒有，為何這次在防彈背心夾層中放了PE布？一方面透氣性有問題，而且也只有一家廠商有在夾層中放PE，這也是綁規格標，磁扣用規格標，塗料又用聚氨酯，「這幾個採購案是誰決定？」軍備局局長林文祥中將說，「所有採購歸格都是205廠，根據去年7月會議依據委員指導ESAPI規格測試完，結合國內最大廠...」王定宇指出，不要拿205廠或是生製中心墊背，去查一下誰在會議中堅持使用這些東西，大概就會知道全貌，這些規格會妨礙抗彈背心、抗彈版的量產，如果照這樣量產，這些事情是會影響第一線部隊生命安全問題，若大量採購下去，變成三級部隊都會用到。顧立雄回應表示，他是剛剛聽到，軍備局應該要去了解，查證完之後回覆。