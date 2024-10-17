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▲易建聯的團隊目前尚未有所回應，具體事情為何仍是真假難辨。（圖／翻攝自網路）

▲易建聯的團隊目前尚未有所回應，具體事情為何仍是真假難辨。（圖／翻攝自網路）

中國男籃傳奇球星易建聯今（17）日在，但已經在中國籃球論壇「虎撲」以及網易等主流媒體上引起巨大討論。易建聯的對象被爆料是「TS（TransSexual ）」，因此也有網友搬出法條，好奇他到底有沒有因此違反中國大陸該國的法律。今天有網友在網路上爆料，看起來似乎不是空穴來風。爆料者還稱易建聯的對象是一位「TS」。TS通常是指跨性別者，指的是一個人的性別認同與出生時分配的性別不符。根據；情節較輕的，處五日以下拘留或者五百元以下罰款。 在公共場所拉客招嫖的，處五日以下拘留或五百元以下罰款。若易建聯的事情被證實為真，那他就是違反中國法律，要接受懲處。會有這樣的爭議，主要是因為《中華人民共和國刑法》第二百三十六條規定強姦罪的定義是：「，從重處罰。」明確規定對象為女性，因此有人也好奇嫖妓相關的法令是否也有此限。但因為，因此也有球迷在網路上針對此事進行討論，大部分的人都認為算，只要有發生金錢交易就違法，「你都貼出來法條了，裡面沒說異性才算啊」、「算，賣淫是不管同性還是異性，主要是其中有沒有錢的事」、「有金錢交易了啊」。中國體壇近期不斷爆出桃色風波，今年初中國游泳健將覃海洋遭其未婚妻發文控訴「孕期出軌、嫖娼、拍攝不雅視頻」，「#覃海洋未婚妻發文」的字詞也瞬間衝上微博熱搜榜第一名。2023年9月在杭州亞運會游泳比賽上，覃海洋以5枚金牌、1枚銀牌的成績收官，成為賽事MVP，讓他受到中國人民愛戴，但今年巴黎奧運，覃海洋表現不如預期，100公尺蛙式決賽游出59秒50獲得第7名，200公尺蛙式游出2分09秒96獲得第10名，無緣決賽。