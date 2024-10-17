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▲台北市長蔣萬安赴北市議會民眾黨團說明重大議法案。（圖／北市府提供）

台北大巨蛋5日舉辦國慶晚會，成為大巨蛋啟用後首場非體育相關活動，未來將有歌手周杰倫、張惠妹等人舉辦演唱會。不過，國民黨台北市議員耿葳質疑，3樓設有18間VIP包廂，遠雄僅提供主辦單位1間包廂，剩下恐淪為「遠雄私人招待所」。遠雄今（17）日上午發布新聞稿反嗆，VIP包廂是投入營運成本設計規劃，北市府無權涉及營運。對此，台北市長蔣萬安今日表示，捍衛市民權益與市府的立場，「我們絕不妥協， 一切依法依約進行。」耿葳15日在台北市議會教育委員會質疑，大巨蛋「神秘奢華包廂」沒有開放，質疑是否淪為私人招待所。台北市體育局長王泓翔回應表示，市府與遠雄簽訂的合約中沒有針對包廂做清楚規範，將與遠雄進一步討論、磋商，以保障市府未來在大巨蛋舉辦活動時的權利。遠雄則表示，本案為BOT案，市府依約抽成，無權涉及營運，「公部門既然不用承擔經營風險，就不要介入廠商營運。」蔣萬安今日赴北市議會民眾黨團說明重大議法案。民眾黨議會黨團總召陳宥丞發言時表示， 昨日耿葳質疑遠雄的「特權包廂」，遠雄中午還發新聞稿嗆聲北市府無權涉及營運，「沒有人可以接受這樣的BOT、沒有人可以接受這樣被挾持的巨蛋」，希望北市府拿出強硬的態度。蔣萬安對此回應表示，大巨蛋部分體育局會有清楚的回應，但是站在市府的立場，「捍衛市民權益以及市府立場我們絕不妥協，一切依法依合約來進行」，包括之前漏水、椅套更換部分，依約依規定要求遠雄改善，細節部分體育局會做回應。