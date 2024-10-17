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叫車巨頭Uber今日被外媒爆出，近幾個月頻繁接洽顧問，討論收購知名旅遊平台Expedia(智遊網)的可能性，甚至研擬近200億美元的價格收購，試圖打造一條龍的「超級App」服務。根據英國金融時報以及MarketWatch等外媒報導，三名知情人士指稱，Uber高層近幾月以來，曾多次向顧問公司諮詢、研究收購智遊網的可能性。報導也點出兩家公司收購案的可能關鍵，在於Uber執行長庫斯洛沙希（Dara Khosrowshahi）的角色，他曾在2005年至2017年擔任Expedia執行長，目前仍是Expedia非執行董事。報導提到，Uber已從最早的單純叫車服務，擴展到預定火車和機票、外送餐飲、企業物流和廣告等領域，若進一步收購Expedia，將打造成一款「超級App」，推動業務大幅成長，觸及更多客群。在洽談收購的消息傳出前，Uber市值約1730億美元（約新台幣5.56兆元），Expedia市值則略低於200億美元（約新台幣6439億元）。若收購案洽談屬實，將是Uber成立以來規模最大的併購行動。但報導也引述消息人士說法補充稱，相關傳聞尚處在非常早期階段，一切都存有非常大變化、甚至可能根本不會實現。對於這項收購案的消息，目前Uber以及Expedia方面均未做出任何回應。在併購消息傳出後，Expedia盤後大漲7.07%。