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▲台北大巨蛋自啟用後就成為各種活動的必爭之地。（圖／翻攝台北大巨蛋臉書）

▲台北大巨蛋內野VIP包廂的外觀。（圖／翻攝台北大巨蛋臉書）

▲中職台鋼雄鷹球員開箱大巨蛋VIP包廂。（圖／翻攝台北大巨蛋臉書）

▲台北大巨蛋VIP包廂的視野。（圖／翻攝台北大巨蛋臉書）

台北大巨蛋自啟用後就成為各種大型活動舉辦的必爭之地，11月份將迎世界12強棒球賽，到了12月則換亞洲天王周杰倫上陣舉辦《嘉年華》世界巡迴演唱會。然而近期又有議員爆料，稱大巨蛋內有18間VIP包廂，但國慶晚會遠雄卻僅提供主辦單位2間包廂，質疑合理性。對此，遠雄巨蛋公司今日也發布聲明回應：「」。遠雄巨蛋公司今（17）日稍早發出聲明強調，大巨蛋為BOT案，和所有履約廠商一樣依照契約精神，有權利決定經營與租賃方式，大巨蛋體育館的VIP包廂，是投入相當運營成本，進行設計規劃與裝修，風險也都由廠商負責；市府依約抽成，無權涉及營運。遠雄補充，依照契約中並沒有規範包廂設計，但他們仍用心融合棒球精神與ESG（企業環境保護、社會責任與公司治理）裡面，廣受好評，也提供每場次活動主辦方兩個包廂做為附加使用。基於維護，包廂無法應付各界需求，後續也將於場館空間規劃設計不斷升級。遠雄也呼籲，請體育局回歸BOT精神，比照所有的BOT案，包括飯店，商場與辦公大樓等商業設施，在運營期間公部門既然不用承擔經營風險，「就不要介入廠商營運」。遠雄也表示，針對體育局提出回饋檔期需求，一向全力配合，遠雄巨蛋公司不僅提供，甚至應要求，超過契約規範檔期甚多，不但沒有收取費用，更多次主動響應活動贊助。如今為了包廂使用數量，無視我們對於市府的支持，反遭體育局指責汲汲追求獲利、罔顧社會責任，令人遺憾。後續也將配合體育局合理運作立場，只要「依照規定」申請回饋檔期，我們將按照契約執行。以確保雙方權益。事實上，過去「台北大巨蛋」臉書粉專，就曾找來職棒球員為VIP包廂進行開箱，一進入後就能感受到寬廣的空間，隔音效果也極佳，球員們進入後也大喊舒適。VIP包廂內的裝潢也大有巧思，首先是茶几，是從中小學棄置球棒和手套回收再製而成，天花板上的吸音板，則是由30公斤PET寶特瓶回收製成，來賓使用的桌子整體，則由廢棄塑膠及稻穀回收再製而成，採取最減碳與減塑的永續工法，打造出最減碳、無毒的空間。視野部分，影片中拍攝的VIP包廂視角是從內野正上方，望向在場上訓練球員時視野極佳。依台北大巨蛋體育館場地租用管理辦法，包廂分為內外野2種，每種又分為大包廂及小包廂，