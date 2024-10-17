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北市議員陳宥丞接獲民眾陳情，指北市知名相機老店佑昌相機近日遭控收取訂金未出貨，黃姓負責人老闆父子疑似跑路到中國大陸。北市府統計至今 （17）日已受理77件消費申訴案，台北市商業處也將開罰新台幣3萬元。台北市政府法務局今日發布消費警訊指出，位於中正區「佑昌攝影器材行」遭民眾反映，現金匯款預購相機等攝影器材後，業者無預警失聯及惡性倒閉，經北市府要求說明，黃姓負責人卻持續神隱，涉違反消費者保護法，台北市商業處將開罰新台幣3萬元。法務局指出，北市府統計至今日，已受理 77 件消費申訴案，經檢視申訴內容，消費者指控，業者以推出團購活動名義及低於市場價之相機預購方案等話術，收取消費者全額訂金後卻遲未出貨，黃姓負責人父子本月已關閉社群網站並無法聯繫，消費者驚覺遭詐。本案涉及刑事案件部分，北市警察局已報請臺灣臺北地方檢察署指揮，目前由檢察官指揮警察局及相關單位積極偵辦中。法務局說明指出，本案於10月4日接獲民眾反映後，旋即橫向通報主管機關北市商業處，商業處當日立即依消保法暨行政程序法相關規定，函請業者於10月8日至市府行政調查及說明，惟業者屆期未派員出席亦未提出說明，商業處於10月9日再依行政程序法規定，函請業者及黃姓負責人於10月14日前陳述意見，惟仍未於期限內提出陳述，罔顧消費者權益且規避市府調查。商業處將以業者規避、妨礙或拒絕主管機關之調查，依消保法第 57 條規定裁處3萬元以上30萬元以下罰鍰，並得按次處罰。消保官提醒消費者，本案消費爭議部分，已難以透過訴訟外協調機制處理，民眾若以現金方式匯款購買者則可向法院聲請核發支付命令(詳參司法院全球資訊網/業務總覽/民事/支付命令，及便民服務/書狀範例/非訟/非訟支付命令)，若有遭詐欺之相關事證，則可向警方提出告訴。消費者如有任何消費上之爭議，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812，法務局將提供消費諮詢，以維護消費者權益。