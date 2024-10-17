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中國國台辦發言人陳斌華昨日表示，設立台獨頑固分子舉報郵箱後，目前已收到數百條舉報線索，將與有關部門進行核查甄別。對此，陸委會今（17）日表示，預料舉報案數日後恐更多，未來被無辜牽連狀況可能都會有。中國政府祭出「懲治台獨22條意見」，同時在中國國台辦官網新增「依法懲治『台獨』頑固分子」專題欄目，根據國台辦14日發布最新「台獨頑固分子」懲戒名單，民進黨立委沈伯洋、聯電創辦人曹興誠及「黑熊學院」被列入。中國國台辦發言人陳斌華在昨日記者會中表示，設立台獨頑固分子舉報郵箱後，目前已收到數百條舉報線索。陸委會今日例行記者會上，媒體詢問中國「台獨舉報信箱」 已收到數百條舉報一事，陸委會副主委梁文傑表示，「我們相信未來可能更多」，因為這種風潮一旦鼓動起來很難阻止，香港設類似專線4年，4年內收到75萬條舉報，這樣的風潮未來會越來越多，而且很多跟真正獨不獨沒有關係，可能跟上下游廠商之間的糾紛、可能是私怨，什麼原因都可能有，未來被無辜牽連狀況可能都會有。梁文傑舉例，在中共歷史上凡是當運動來挑動，只會擴大化，1957年中共搞反右運動，剛開始毛澤東說全國只有4000個人是右派，但是最後是55萬人被打成右派，4000到55萬就是擴大化，提醒國人到中國大陸還是要特別注意。