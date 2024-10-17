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基隆市長謝國樑罷免案未通過，外傳藍營為反制綠營發動的「大罷免潮」，也鎖定「獵殺20綠委」，對此，國民黨主席朱立倫及國民黨團總召傅崐萁都雙雙否認；前立委郭正亮則認為，若真要罷免綠委，民進黨北市立委吳思瑤和吳沛憶「雙姝」會是最危險的。媒體報導，國民黨認為，不論罷樑結果如何，身兼民進黨主席的總統賴清德，都仍會繼續推動「大罷免潮」，因此研擬反制措施，從勝負差距小、仇恨值、藍白得票達罷免門檻等條件挑選，擬定一份「獵殺20位民進黨立委」名單，據傳名單當中有綠委吳思瑤、蔡其昌、黃捷等人。對此，朱立倫今（17）日否認稱，「這是謠傳啦」，國民黨一直都希望家和萬事興；傅崐萁也說，黨中央跟黨團都沒規劃這件事，社會動盪非國家之福。郭正亮在政論節目分析時則提到，從藍營要罷免的這份名單上來看，最危險的就是台北市的吳思瑤和吳沛憶。吳思瑤是立法院這會期的民進黨團幹事長，因此仇恨值勢必最高，她在立委得票率是47%，至於吳沛憶更低，得票率還不到40%，這兩人被罷免的機率最高。