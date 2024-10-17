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一場疫情徹底改變了市場面貌，從消費行為、組織運作到商業模式，一夕之間全面數位化。遠距上班、手機叫外賣、視訊會議、網路上課。我們都見證了這個打破商業規律，直接跳級的真實過程。2022年ChatGPT橫空出世，引爆全球AI狂潮。在全人類同時間不斷地大量使用的過程裡，演算法本質上的驚人成果已經出現。睽違兩年，品牌戰略大師汪志謙、也是金書獎、暢銷書《峰值體驗》作者，即將於11月1日在天下雜誌出版新書全新迭代《峰值體驗2》。《峰值體驗1》出版期間正值疫情席捲全球，而新書《峰值體驗2》出版時，人工智慧AI正帶動世界進行翻天覆地的發展，這都是改變人類歷史、奇點等級的關鍵時刻。汪志謙老師說：「在建構「峰值體驗」的思維體系時，我也在做一樣的事：底層邏輯、建模、實操、修正、迭代。」目的就是翻轉思考慣性，打破商業邏輯的認知天花板；跳脫路徑依賴，找出勝率更高的確定性算法。這套方法論適用於任何產業，即使是小型品牌，也能實現巨大獲利！並於10月17日在天下網路書店、博客來、MOMO等通路搶先預購！汪志謙擁有深厚產業經驗，服務客戶遍及兩岸三地。並以超過20年全球B2B、B2C企業的品牌管理經驗，原創「MOTX體驗設計商業化方法學」，被譽為「服務設計+商業化落地實戰第一人」。同時也是兩岸企業殿堂級大師，不僅在台灣政治大學EMBA、政大企家班，還有香港大學ICB擔任客席副教授，並榮獲香港大學ICB 2021／2022傑出教師獎。其著作《峰值體驗》繁體中文版與簡體中文版銷售合計突破6.5萬冊，豆瓣8.1高分；該書並榮獲台灣2022年金書獎。大家可能都是單點學習過許多行銷知識，關鍵時刻MOT、STP分析、行為經濟學、心理學、信息論、腦科學⋯⋯每套理論好像都學過，但為什麼上了戰場，就是用不出來呢？汪志謙說：「《峰2》是一套企業可以主動選擇的進化方針，我們需要找到那些最大變量，再把變量組合起來，連續去做對它們，企業才會大增長。而在這本書裡，你將看到「第一性思維」的洞察與落地、商業底層的「三複四效」，以及四大框架模型、品牌三大變量（選對人、做對事、說對話）。這本書也能協助你，在品牌經營上建立一個能自我迭代、持續生長的模型。除了幫助企業突破瓶頸外，臺灣大學電機工程學系教授葉丙成，也邀請汪老師為教育部辦一場專場演講，教育部百位文官和20位大學校長，經歷四個小時不間斷燒腦的洗禮，大家打破許多擬定政策時的盲點，也進一步思考要讓政策落地實行。他在本書推薦序中說：「在這瞬息萬變的時代下，把企業策略的思維與觀點，帶入政策制定和大學營運的規劃中，我認為這是很重要的一步。」