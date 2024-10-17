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美國總統大選進入最後倒數，以色列與巴勒斯坦武裝份子哈馬斯的戰爭成為選戰的外交重大議題。不過，近日包含華盛頓郵報以及衛報等外媒接連提到，加薩走廊可能成為民主黨總統候選人賀錦麗選戰的最後關鍵，在爭取猶太人選票和阿裔選票上雙雙陷入難題。根據華盛頓郵報報導，美國總統拜登與賀錦麗皆希望，在總統大選最後幾週，中東的衝突能在私下進行，不要在檯面上持續惡化，但以色列最新一波的軍事攻勢，使這樣的想法變成不可能。以色列總理納坦雅胡再次發動轟炸，點燃加薩走廊，並對黎巴嫩發動地面入侵，同時對貝魯特發動空襲，為了消滅黎巴嫩激進組織真主黨。預計他將下令立即攻擊伊朗的軍事設施，以回應伊朗本月對以色列的飛彈攻擊。報導提到，局勢迅速升級，令拜登政府陷入困境，在此議題上不斷轉彎。華郵特別指出，賀錦麗在加薩走廊問題上，原欲與拜登做出區隔，較傾向明確支持巴勒斯坦的路線，但隨著戰爭持續，美國愈來愈難從以色列盟友的角色中脫身，陷入兩難。此外，英媒衛報也指出，拜登的加薩政策多次遭密西根州阿拉伯裔民眾譴責，拜登交棒給賀錦麗後，局面並未改變，變得更為動盪。衛報指出，阿裔美國人協會九月底針對五百名阿裔選民進行調查顯示，相較於拜登在上次大選，賀錦麗在阿裔美國選民的支持率下滑十八個百分點，甚至以41%落後給川普的42%。報導點出，阿裔選票對川普來說並非重點，但賀錦麗卻不能失去這群傳統鐵票。且因此次選戰差距極為接近，賀錦麗與民主黨失去任一群體選票，都將可能成為選戰關鍵。