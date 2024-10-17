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▲現場查獲非法從事醫療行為的證物。（圖／移民署提供）

近期移民署查緝一名印尼籍女移工非法從事醫療行為，她在網路上學習牙齒矯正和醫美技術後，在沒有執照的情況下開辦「地下醫院」，吸引許多同鄉報名療程。印尼籍女移工8年前來台，在高市當技工，因曾在家鄉當無照護理師，一年半前上網學牙齒矯正技術及醫美，當地下牙醫，訂旅館做療程，因收費便宜，雖曾刮傷客人舌頭或裝矯正器失敗遭客訴，但同鄉仍搶破頭，移民署會同衛生局查獲，依法送辦。移民署南區事務大隊高雄市專勤隊日前接獲情資，指1名37歲印尼籍女移工咪女（化名）疑似兼職牙齒矯正及醫美等非法醫療行為，於是展開調查。專勤隊人員追查，發現咪女於2016年來台，在高雄合法從事製造業技工，因曾在印尼當過無照護理師，1年半前動起兼職念頭，從網路影片自學牙齒矯正的技術，當起密醫，並從事眉睫紋繡及皮膚美白等醫美行為，總計高達20多項服務可供預約。專勤隊調查，由於咪女訂旅館做療程，牙齒矯正一次收費約4000至7000元，後續換線保養也僅數百元至數千元不等，即使疑在進行牙齒診治時，不慎刮傷病人舌頭或安裝矯正器失敗遭到客訴，仍在廣告貼文中大方坦承自己「邊做邊學」，讓不少同鄉慕名預約變美，因限量預約，每次接不到10人，因此幾乎每場爆滿。專勤隊歷經數月調查蒐證，7月間報請高雄地檢署檢察官指揮，並會同高市政衛生局在高雄市三民區一處旅館執行搜索行動，除現場查獲咪女到案外，另查扣近300件琳瑯滿目的醫療相關證物。專勤隊人員在現場查扣咪女多個行李箱中，藏放大量牙齒矯正器、醫療美白儀器及各類手術工具等物品，使用的醫療器械種類、數量可觀，卻未見任何消毒、防護用具，衛生安全堪慮。