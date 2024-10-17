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美國總統大選進入最後衝刺階段，最新民調顯示，雙方在關鍵搖擺州仍呈現膠著，賀錦麗在爭取非裔男性選民方面支持遭遇阻礙，非裔男性選民轉向支持川普，此消彼長成為兩人激烈拉鋸的原因之一。對此，美國知名政治新聞網《Politico》以喬治亞州為例，分析非裔男性選民倒戈原因，但也指出賀錦麗仍有機會扭轉戰局。《Politico》報導實際前往喬治亞州的民眾集會現場，遇到許多非裔選民透露將在這次大選中，首度將選票投給川普。28歲非裔男子博福德（Arthur Beauford）表示，幾乎每次去健身房時都會聽到年輕黑人們在討論川普，大家對川普最常見的評論是「有趣」。博福德說自己不是川粉，但對川普留下了深刻的印象，而對賀錦麗則否。自上次大選以來，喬治亞州究竟發生了什麼變化？《Politico》報導認為主要原因有三。首先是「人們的錢包受到了打擊」，由於通膨導致生活成本高漲，對許多民眾來說，川普的言論即使有時候有些刻薄，但相比於4年前川普執政時的物價，銀行帳戶的餘額會不斷提醒民眾何者更為深刻與重要。再者，4年前川普在喬治亞州的支持度受到疫情拖累，當時川普與時任州長的坎普（Brian Kemp）就防疫措施上發生爭執，且川普一直呼籲他的支持者不要提前投票，但結果就是在大選投票當天，許多人因為疫情因素沒有投票。而這次選舉沒有疫情干擾，川普的支持度也有所「校正回歸」。第3則是教育程度的差異，保守派主持人溫特 （Shelley Wynter）認為，在黑人社區能觀察到明顯的階層差異，接受大學教育的黑人傾向支持賀錦麗，而沒接受大學教育的黑人則對川普更為開放。不過，雖然民調顯示川普有機會在喬治亞州拿下勝利，但一位當地的共和黨策略師表示，民調往往傾向於反映較年輕與較男性化的觀點，然而等到實際投票，年長者與女性人口佔非裔選民的比重更高，年長者與女性族群仍較支持賀錦麗，所以最終結果十分難說。