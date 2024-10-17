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▲《小雁與吳愛麗》雖然金馬獎多項提名，之前在釜山影展也曾獲獎，卻是部分觀眾比較有障礙的黑白電影，商業吸引力上打了折扣。（圖／牽猴子提供）

▲夏于喬為《小雁與吳愛麗》票房擔憂，上網詢問網友還能多做些什麼，成為近來討論區的話題之一。（圖／記者葉政勳攝影）

今年本土國片只有《角頭—大橋頭》全台票房破兩億，其他影片全都沒能突破1億，相當令人心驚。若說觀眾擔憂花大錢看到不理想的影片，已經獲得金馬獎最佳女主角、男女配角等8項大獎提名，又在釜山影展獲獎的《小雁與吳愛麗》，品質應該經過評審肯定，卻仍反應不夠熱烈，準影后夏于喬不禁在Threads上發文坦言「心情有點低落」，憂心無法等待口碑慢慢發酵，片子已經因戲院家數少而消失，引起網友熱烈回應。她的另一半、該片導演林書宇，也接棒在各種不同的社群網站上努力發文，甚至請觀眾提出為什麼不願意走進戲院欣賞的理由，雖然能否刺激很多人因此去戲院欣賞這部片子，沒有誰敢保證，但至少增加話題討論，總有助於把「片子正上映中」的訊息傳遞出去，多少有些幫助。疫情後的電影市場，國片經營難度更高，因為一定數量的觀眾已經改變了看片的習慣，不見得都會在大銀幕欣賞，有些人並不介意再多等一些時候，在家看串流平台的播映。去年金馬獎數項提名的《周處除三害》，台灣票房普通，今年上了串流平台反而登上過收視前幾名，就是一例，顯示有一定數量的人去年不見得有接收到該片在全台上映的訊息，或是接收到也沒有想要欣賞，直到今年看到該片在中國瘋狂賣座，才被挑起好奇心。這個情況就表示，沒有非要在戲院看新片的觀眾，是會把國片列在「可以等串流」這種考量之中。他們或許會願意到首輪戲院看日本最新動畫，或是好萊塢的大片，卻不會願意花相同的票錢去欣賞一部最新的國片。如果這樣的觀眾數量在增加，對於國片業者自然不是好消息，而《小雁與吳愛麗》並非訴求商業觀眾的影片，受到的影響就更大。金馬獎一如美國的奧斯卡金像獎，曾經是觀眾看片的指標，至少保證片子有一定的品質，然而當主流觀眾開始把這些得獎影片視為「曲高和寡、背離商業」，他們就不再能被當成提振票房的利多，目前的情形似乎就是如此。加上《小雁與吳愛麗》是現在已非主流的黑白片，又再把一些觀眾擋在戲院門外。林書宇在社群網站上的發文也寫明他沒妄想片子會是部破億的電影，只是拍了一部好作品，會希望更多人看到、並讓相信他們的投資方回本。其實目前的國片宣傳與發行，在「下苦功」的部分絕對不用懷疑，北中南勤跑映前、映後，已是每部片子都要的「基本動作」，沒有誰能夠坐在家裡翹二郎腿就看到電影大賣，只是更多人跑得辛苦，卻沒有得到相對等的回收，像林書宇和夏于喬這樣，不放棄各種方法增加《小雁與吳愛麗》能見度，未嘗不是沒有辦法中的辦法。自己的票房自己能救多少是多少，不怪行銷沒盡力，大家都是希望片子能夠被更多觀眾注意。經過連日來的發文，《小雁與吳愛麗》確實也拉了一些觀眾去欣賞，有些人則在網上哀嘆片子戲院家數和場次是真的少，想看都找不太到場次，期望影城能再給多點好的時段。至少，已經更多人知道這部片子正在全台上映中。另一部今年入圍最多項、拿下11個提名的《鬼才之道》也是現在還苦撐還有戲院在上映，該片相較於《小雁與吳愛麗》，商業元素豐富不少，卻依舊無法和好萊塢的動作喜劇如《死侍與金鋼狼》等票房相提並論，電影公司亦還在掙扎，期待金馬的加持能真的帶來些幫助。