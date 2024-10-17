我是廣告 請繼續往下閱讀

▲TPBL各隊傷兵名單一覽，新北國王球星林書豪也在其中。（圖／TPBL提供）

▲TPBL會長莊瑞雄與秘書長齊文駿（右）。（圖／記者朱永強攝）

TPBL台灣職業籃球大聯盟將在10月19日正式開始2024-25賽季的例行賽，首周在洲際迷你蛋和高雄巨蛋「雙蛋」主場開打的比賽共有4場，福爾摩沙夢想家、新北中信特攻、高雄全家海神、新北國王、臺北台新戰神、新竹攻城獅等6隊都會出戰，《NOWnews》也統整出賽球員訊息，賽事開打時間等資訊供球迷參考。TPBL在今年夏天整合原P.League+和T1聯盟的7支球隊創立，本季是元年賽季，例行賽共126場賽事，每隊出賽36場（主、客場各18場），其中有19場週三、9場週五賽事。預計例行賽將進行至2025年5月18日，之後舉辦「挑戰賽」，由第4、第5名交手爭取季後賽資格。本州的開幕周首日由福爾摩沙夢想家主場迎戰新北中信特攻，緊接著晚間場由高雄全家海神主場迎戰新北國王。🏀10.19夢想家（主）vs特攻（客）｜洲際迷你蛋 14:30🏀10.19海神（主）vs國王（客）｜高雄巨蛋 17:00🏀10.20夢想家（主）vs戰神（客）｜洲際迷你蛋 14:30🏀10.20海神（主）vs攻城獅（客）｜高雄巨蛋 17:00❝ 10.19夢想家（主）vs特攻（客）｜洲際迷你蛋❝ 10.19海神（主）vs國王（客）｜高雄巨蛋❝ 10.26國王（主）vs攻城獅（客）｜新莊體育館❝ 11.02特攻（主）vs海神（客）｜新莊體育館❝ 11.02戰神（主）vs攻城獅（客）｜和平籃球館❝ 11.09攻城獅（主）vs雲豹（客）｜新竹縣體育館❝ 11.30雲豹（主）vs夢想家（客） ｜桃園巨蛋📺10/19 14:30 特攻vs夢想家TV MOMOTV｜MOD 博斯運動二台📺10/19 17:00 國王vs海神TV DAZN1｜MOD 博斯運動二台📺10/20 14:30 戰神vs夢想家TV MOMOTV｜MOD 博斯運動二台📺10/20 17:00 攻城獅vs海神TV DAZN1｜MOD 博斯運動二台