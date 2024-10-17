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2026年新北市長侯友宜將任滿卸任，新北市長之戰即將開打，外界對於藍白會各自派誰選戰議論紛紛，前立委郭正亮認為，國民黨最能穩贏的，是現任台北市副市長李四川，因為他有群眾魅力，做事的形象實在。郭正亮今（17）日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，在政權的結合上，前行政院長蘇貞昌知道蔡英文不喜歡賴清德，事實上蔡英文是擇一打一，蘇貞昌有一度幻想自己可以選總統，所以他跟那時擋到他路的賴清德、蘇嘉全，關係都不好。郭正亮指出，如果沒有蘇貞昌選總統，又剛好卡到賴清德選總統的過程，事實上，以前蘇系跟新潮流是結盟的，所以北流跟蘇貞昌關係相當好。郭正亮表示，總統賴清德跟蘇貞昌如今也沒什麼矛盾可講，所以民進黨新北沒有意外，就是由民進黨立委蘇巧慧出場。郭正亮認為，倒是國民黨比較有變數，新北市長這一局，國民黨最能穩贏的，真的就只有李四川「川伯」，當然李四川也要克服新北市長侯友宜、新北市副市長劉和然這個關，但川伯就是有群眾魅力，實實在在的做事形象又已經根深蒂固，台灣很多人會認為我們需要這樣的父母官。