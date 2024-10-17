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▲曾之喬與辰亦儒「貪玩」性別揭曉派對。（圖／曾之喬IG）

▲有網友說曾之喬大露背企圖心很強。（圖／翻攝自曾之喬IG）

曾之喬今（17）日在社群平台公開性別派對影片，她以口白方式向寶寶告白，坦言一開始不想辦「性別」派對，因為社會已經給男生和女生很多標籤了，不需要再強化那些框架，不過她又很想親手戳破大氣球，於是還是辦了，但選用白色和綠色的氣球，其中含意讓許多粉絲直呼，「超暖！」曾之喬分享性別派對影片，她也以口白方式說出對寶寶和計畫整場派對的心得，用溫暖的聲音說，「親愛的孩子，我是每天跟你黏在一起的媽媽，老實跟你說，一開始在籌備這個派對的時候，我心裡有點拿不定主意，想要為我們辦一個派對，做美好的紀念，但我又不想要辦性別派對，因為我覺得這個世界上有很多人對男孩或女孩總是有太多的期待和標籤，可是你就是你啊，獨一無二的你啊，真的沒必要再強化那些框架了。」雖然這樣想，但曾之喬又說，覺得性別派對上可以戳破大氣球，實在太好玩，所以基於貪玩，最後還是辦了性別派對，「結果還真的是超級好玩，希望你（寶寶）也覺得很好玩。」她也透露，派對上選了她喜歡的綠色代表女生，老公辰亦儒喜歡的白色代表男生，現場還有親友的手寫卡片，大家集思廣益想的小名，曾之喬說，這些都是給兒子的愛和祝福，希望兒子記得，無論生命經歷什麼，愛他的人好多，最後一句，「爸爸媽媽永遠愛你哦。」讓許多粉絲看了直呼，「太暖了」、「天啊，為什麼我邊看邊哭」、「不管男女都是爸媽的小寶貝」、「太感人了，噴淚」。