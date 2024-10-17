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立法院長韓國瑜今（17）日召集朝野黨團，針對「賴清德政府能源配比及電價政策」進行協商，民眾黨團總召黃國昌在討論過程爭取延長詢答時間，民進黨團總召柯建銘表示，國民黨可以讓一個名額給民眾黨，「反正你們合在一起了」；國民黨團總召傅崐萁隨即反擊道，「老柯是朝野都在管」，更是向柯建銘喊話，「老柯你這30年來，除了男人生小孩不行以外，其他都可以」，讓隔壁笑翻。民進黨團幹事長吳思瑤在會議中提出將「電價政策專案報告」跟追加預算綁在一起，遭到藍白反對。黃國昌表示，如果要提追加減預算就自己提，民進黨團的建議不在民眾黨團提案範圍。黃國昌接續表示，希望每位委員詢答的時間再長一點，因為台灣民眾黨只有一個人；對此，柯建銘表示，過去都是771（共15位委員，民眾黨僅1位），但有另外一個方式。柯建銘隨後語出驚人，表示國民黨是不是可以讓一個給民眾黨，「反正你們合在一起了」，偷酸藍白同黨。傅崐萁隨即反擊道，「總預算不編，連國民黨的扣打也在幫我們分配」、「執政黨管到在野黨來」、「老柯是朝野都在管」，更是向柯建銘喊話，「老柯你這30年來，除了男人生小孩不行以外，其他都可以」，讓隔壁笑翻。傅崐萁表示，今年已漲電價兩次，明年還要漲幾次，去年加上明年一共撥補5千億，接下來還要跟國人拿多少錢？大家養兒育女都很辛苦，因為電價漲，民生物資品也大漲，這是嚴肅的問題，希望盡快請卓院長來報告。柯建銘糾正指出，不是撥補5千億，台電是先增資，今年撥補預算1千億、明年再1千億，讓財務結構健全、損益平衡，因為不可能一直用電去補助賺錢行業，所以中間還有漲電價；柯表示這是社會公平問題，呼籲院長再來做專案報告也無不可，但應該把總預算推上來，要有優先順序。