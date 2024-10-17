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▲吹牛老爹身陷性醜聞，幾乎被千夫所指，現在更有網友把連恩潘恩墜樓身亡的意外，和他扯上關係。（圖／美聯社／達志影像）

▲連恩潘恩（Liam James Payne）小檔案。（圖／Liam James Payne X）

昔日英國男孩天團「One Direction」（一世代）成員之一連恩潘恩，在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯墜樓身亡，享年31歲，全球樂迷都感到震驚與傷心。雖然對於他的死因，各方都有自己認定的答案，但有網友提出他生前回憶在一個派對上和傑斯、李奧納多狄卡皮歐、吹牛老爹見面，本以為吹牛老爹是這3人中最容易接近的，不料兩人握手之後，吹牛老爹的「咯咯」笑聲讓他有點膽寒，覺得是自己聽過最邪惡的笑聲，有些畏懼，因而推論他的意外早逝，絕對和深陷性醜聞風暴的吹牛老爹脫不了關係。有時不得不佩服某些網友的想像力，兩件各自發生的事情，硬是能從中找到連結，然而連恩年紀輕輕就離開人間，背後很可能隱藏著一個解不開的謎，旁人試圖從自己的認知中解讀，也不一定會是正確答案。曾經和他和拍過紀錄片的安特密道頓，認為連恩在「One Direction」成員各自單飛後，突然找不到歸屬感，感覺很失落，安特本人曾經在軍中服役多年，退伍時也突然感到沒有任何團隊支撐，很能理解連恩的感覺。連恩年紀很小就跟哈利史泰爾斯、贊恩馬利克、路易湯林森和奈爾霍蘭組成「One Direction」，和他們的家人當然也常有接觸，他不幸去世的消息傳出，奈爾的哥哥葛瑞格，在社群網站上發文哀悼，寫道：「說我感到心碎那是太輕描淡寫了，你永遠不會被遺忘。」哈利的母親也在社群網站上發了心碎的表情符號，寫道：「還只是個孩子啊。」就連曾與他發生肢體衝突、唯一公開宣告退團的贊恩，其妹瓦莉亞也寫道：「心真的碎了，就像字面上那樣，說不出任何話來。」顯然過去多年的相處，成員和其他人的家人，也變得像是一個大家庭，失去連恩大家都傷心、難過。國 籍：英國伴 侶：雪莉柯爾（2016―2018）Maya Henry（2019—2022）子 女：1子（母：雪莉柯爾）出 生：1993年8月29日過 世：2024年10月16日（31歲）阿根廷／布宜諾斯艾利斯死 因：墜樓身亡職 業：歌手、詞曲作家活躍時期：2008－2024隸屬團體：One Direction（一世代）