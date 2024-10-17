2024MLB季後賽分區冠軍戰，18日國家聯盟有一場賽事，國聯冠軍戰由日籍球星大谷翔平領軍的洛杉磯道奇隊，將要和紐約大都會進行系列賽G4，道奇隊系列賽為2：1領先，雙方分別推出山本由伸和Jose Quintan；另一邊的美聯冠軍戰G3，系列賽2：0領先的紐約洋基要作客對戰克里夫蘭守護者，先發投手為Clarke Schmidt對上Matthew Boyd。《NOWnews今日新聞》統整大聯盟季後賽賽事預告和轉播資訊等資訊讓讀者參考。
道奇和大都會對決 力拚國聯冠軍戰G3勝利
國聯冠軍戰G4，大谷翔平在G3開轟，幫助道奇隊在客場拿下關鍵一勝，系列賽以2：1領先。G4雙方派出的先發投手為山本由伸對決Jose Quintana。山本由伸是道奇隊能夠擊敗教士隊的大功臣，他在國聯分區系列賽G5繳出5局無失分，幫助球隊晉級。而Quintana季後賽出戰2場，表現堪稱無懈可擊，11局投球只被敲6安無失分。
美聯冠軍戰G3，紐約洋基隊上一場主砲Aaron Judge開轟，主場的前兩場比賽都順利拿下，明天的比賽要力拚聽牌。洋基推出Clarke Schmidt先發對上守護者Matthew Boyd，Schmidt季後賽4.2局投球防禦率3.86；Boyd則是6.2局只被敲5安飆出10K，防禦率仍是0。
MLB季後賽賽程：
10/18
紐約洋基 VS 克里夫蘭守護者（5：08）
洛杉磯道奇 VS 紐約大都會（8：08）
MLB季後賽完整賽程：
外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。
分區賽系列：
10月6日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
季後賽賽程表
MLB季後賽轉播與直播資訊：
電視頻道：緯來體育台、DAZN、華視、東森電視台、中華電信MOD愛爾達體育台。
線上平台：愛爾達電視、Hami Video、MLBTV、DAZN。
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國聯冠軍戰G4，大谷翔平在G3開轟，幫助道奇隊在客場拿下關鍵一勝，系列賽以2：1領先。G4雙方派出的先發投手為山本由伸對決Jose Quintana。山本由伸是道奇隊能夠擊敗教士隊的大功臣，他在國聯分區系列賽G5繳出5局無失分，幫助球隊晉級。而Quintana季後賽出戰2場，表現堪稱無懈可擊，11局投球只被敲6安無失分。
美聯冠軍戰G3，紐約洋基隊上一場主砲Aaron Judge開轟，主場的前兩場比賽都順利拿下，明天的比賽要力拚聽牌。洋基推出Clarke Schmidt先發對上守護者Matthew Boyd，Schmidt季後賽4.2局投球防禦率3.86；Boyd則是6.2局只被敲5安飆出10K，防禦率仍是0。
MLB季後賽賽程：
10/18
紐約洋基 VS 克里夫蘭守護者（5：08）
洛杉磯道奇 VS 紐約大都會（8：08）
MLB季後賽完整賽程：
外卡賽系列：
10月2日至4日 - 三戰兩勝制。
分區賽系列：
10月6日至12日 - 五戰三勝制。
聯盟冠軍系列賽：
10月13日至22日 -七戰四勝制。
世界大賽：
從10月25日至11月2日 - 七戰四勝制。
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