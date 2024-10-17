我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰今（17）日主持政院經濟發展委員會會議，說明本次以「包容成長」為主軸，會中委員們對於如何促進中小微企業多元振興發展及青年多元發展等議題進行充分討論，提及政府於明年度投入116億元預算，推動「中小微企業多元振興發展計畫」，另教育部「青年百億海外圓夢基金計畫」，後續積極開發每年至少10個、總計至少300個以上名額，也預計明年度完成法規大幅鬆綁，推動第一檔台日跨境ETF上市掛牌等措施，預估新增1200億元的公共建設投資，力拚「2年有感」。卓榮泰致詞時表示，從今年起7月18日召開第1次行政院經濟發展委員會議，以及9月3日第1次顧問會議開始，各相關部會已逐一檢視及追蹤相關會議結論，並準備就緒進入執行面，強調，確實掌握計畫執行時間及推動進程，具體執行相關目標，才能讓國人感受到政府積極推動下一波經濟改革與成長，使創新驅動的成果得以普惠大眾。卓榮泰指出，本次會議主軸為「包容成長」，涵蓋台灣超過163萬家的中小微企業，以及廣大受薪階級。其中涉及的各項政策，將會是一般人民對經發會最有感的內容，更是未來政府推動國家經濟發展的重中之重，期盼透過跨部會積極合作，以及與民間公私協力，共同達到「讓青年敢追夢，勞工好薪情，家庭有支持，企業能轉型」的目標。隨後，卓榮泰在聽取行政院經濟能源農業處說明「前次會議決議辦理情形」報告後表示，第一次會議中的三項決議，包含「兆元投資國家發展方案」、「打造臺灣成為亞洲資產管理中心」及「國家人才競爭力躍升方案」，目前都已有階段性進展。卓榮泰進一步指出，在「兆元投資國家發展方案」部分，政府正逐步建立創新促參的提案機制，期盼儘速建立跨部會投資平臺「促參專案辦公室」，提供更優惠的融資條件，並增加公共建設相關金融產品，以鼓勵更廣泛的民間參與。此外，在「打造台灣成為亞洲資產管理中心」方面，政府預計於明年完成法規大幅鬆綁、推動第一檔台日跨境ETF上市掛牌、增加私人銀行家數、創建台版TISA個人投資帳戶、成立資產管理專區，並預估新增1200億元的公共建設投資，推動「2年有感」的各項措施。至於「國家人才競爭力躍升方案」，卓榮泰表示，該方案已在9月27日核定，政府將擴大招募僑生及國際生，提供畢業後留台誘因，及吸引數位遊牧人才，並於行政院南部聯合服務中心設立「國際人才服務及延攬中心」，作為專業人才的媒合據點，政府會持續推動智慧化、數位化的人才培育及產業轉型，強化台灣競爭優勢。卓榮泰強調，經濟發展是為整體台灣人民打造更公平的社會，更文明的國家，請相關部會針對經發會各項通過的決議積極合作，必須掌握進度，訂定明確時間、具體進程及清楚目標；同時，在推動過程中，隨時注意社會各界的討論與建議，並重視顧問會議中的各項建言，以形成具體可行的政策。針對經濟部「中小微企業多元振興發展議題」報告，卓榮泰表示，中小微企業是許多家庭的生計，也是國家整體的經濟命脈。政府於明年度投入116億元預算，推動「中小微企業多元振興發展計畫」，將以「3策略、2配套、1窗口」，幫助中小微企業落實數位、淨零雙軸轉型及發展通路，同時也提供普惠貸款及租稅優惠等兩項配套措施，由經濟部建立單一服務窗口，以最簡便、直接的方式提供協助。卓榮泰指出，新增的兩項配套措施，主要以規模在30人以下的企業為原則，為其量身打造的轉型加速器，包括「普惠金融貸款」，讓中小微企業更容易取得必要的資金，引進合適的數位及淨零轉型應用工具，以及發展國內外通路；第二項措施則是單一企業最高10萬元的數位轉型協助方案，除可降低基本工資調整帶來的衝擊，也幫助員工培養數位技能，提升勞工生產力及企業競爭力。請經濟部會同相關部會，持續掌握產業需求，給予中小微企業更多支持。卓榮泰說，9月3日經發會顧問會議的結論之一為「建立共同品牌以利海外拓展」，規劃以共同品牌Taiwan Select與Taiwan Excellence推動優良產品及優勢產業進入國外通路，以利海外市場的拓展，這是很好的創意，請各相關部會持續凝聚共識，以利後續推動。針對教育部「青年多元發展議題」報告，卓榮泰表示，為促進產學人才培育，協助學生多元職場學習，教育部與相關部會合作，透過「促進產學連結合作育才平臺」，促進產業人力媒合。請經濟部及金融監督管理委員會研議可行的制度誘因，鼓勵民間企業公司自明年起，每年至少提供2萬個，全職或部分工時的實習名額。其中，全職實習者的薪資，每月應以3萬元以上為原則。卓榮泰指出，為開拓年輕人國際視野，教育部正規劃「青年百億海外圓夢基金計畫」，後續請各部會積極開發每年至少10個、總計至少300個以上的名額，使國內青年可到海外組織、機構等單位蹲點見習，並鼓勵青年自主提案。強調國家培育青年，青年落實夢想，期待台灣年輕人能累積豐富海外經驗，學習未來多元及重要產業，回國貢獻所長，達到「國家幫青年圓夢，青年為國家圓夢」的目標。卓榮泰進一步說，為提供彈性學制、擴展多元學習管道，請教育部依規劃推動「跨域彈性修業試辦計畫」、「技術型高中與科技大學合作3+2新五專模式專班」等創新政策，持續強化跨域創新與專業技術人才培育，為青年創造更寬廣的未來。此外，為照顧弱勢及支持青年族群的居住需求，居住平權必須持續推動，請內政部、財政部等相關部會通力合作，滾動檢討、持續精進，務必要達成政府協助青年多元發展、減輕青年負擔的政策目標。最後，卓榮泰表示，今日報告中所提各項創新政策，包含技術型高中與科技大學合作3+2新五專模式專班、跨域彈性修業試辦計畫、跨校AI學程聯盟、擴大職場實習機制、青年百億海外圓夢基金計畫、促進青年人才交流、擴大招收僑外生等，均為政府為促進青年多元發展所提出的新政策，請教育部加強對外宣導，以惠青年學子。