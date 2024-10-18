我是廣告 請繼續往下閱讀

日本統合幕僚監部公布中共解放軍「遼寧號」航艦在10月14日至15日，共起降艦載機140架次，包括90架次殲-15戰鬥機與50架次直升機。淡江大學整合戰略與科技研究中心研究員揭仲表示，根據日本防衛省統合幕僚監部所公布的訊息，可看出共軍「遼寧號」航艦戰鬥群於本次「聯合利劍—2024B」演習中，在整體火力與艦載機起降架次數等方面，都較2023年4月「山東號」航艦戰鬥群參加「環台島戰備警巡和聯合利劍」演習時明顯增加，顯示共軍航艦戰鬥群對台灣、尤其是國軍海空軍戰力保存區的威脅日益嚴重。揭仲表示，「聯合利劍—2024B」演習是繼2023年4月8日至10日「環台島戰備警巡和聯合利劍」演習後，第二次有中共航艦戰鬥群參加的對台針對性軍演。揭仲根據日本公布的訊息，指出「遼寧號」航艦在10月13日通過巴士海峽，前往與那國島南方約460公里、距台灣本島東南方也約460公里的海域就位時，雖然只有1艘055型驅逐艦「鞍山號」伴護；但14日演習當天，「遼寧號」編隊應該已經與從沖之鳥礁海域向西航行，由055型驅逐艦「無錫號」、052D型驅逐艦「西寧號」、054A型巡防艦「臨沂號」與903型綜合補給艦「太湖號」等4艘軍艦組成的艦隊會合，形成為數6艘的航艦戰鬥群參加演習。揭仲分析指出，倘若推測屬實，則這次參加「聯合利劍-2024B」演習的「遼寧號」航艦戰鬥群，由於納編二艘各具有112管垂直發射系統，可攜帶遠程反艦飛彈與攻陸巡弋飛彈、專司執行遠程打擊任務的055型驅逐艦，在整體火力上超過2023年4月9日至10日參加對台軍演的「山東號」航艦戰鬥群；後者只納編一艘055型驅逐艦「延安號」。至於國防部14日下午記者會為何說「遼寧號」編隊只有4艘，揭仲說原因他不清楚，但國防部的說法至少證實「遼寧號」編隊在14日當天，有獲得其他中共軍艦的增援。揭仲表示，第二個值得注意的，是14日當天在台灣東南方防空識別區內外，各有一個共軍機群的密集活動區，在防空識別區內有主戰機42架次、防空識別區外則有主戰機與直升機共9架次；而這二個空域內的主戰機，應該就是「遼寧號」航艦的殲-15戰機。相形之下，2023年4月9日至10日參加對台軍演的「山東號」航艦，在二天內只分別派出4架次與10架次、合計14架次的殲-15戰鬥機，僅為「遼寧號」14日單日起降架次的三分之一。揭仲進一步表示，根據日本公布的訊息，「遼寧號」在10月14日至15日，共起降艦載機140架次，包括90架次殲-15戰鬥機與50架次直升機；而「山東號」在2023年4月7日至10日的四天當中，共起降艦載機120架次，包括80架次殲-15戰鬥機與40架次直升機；換言之，「遼寧號」在2天內的起降架次，就已超過去年「山東號」4天的總架次。揭仲解釋，在「遼寧號」艦載機數量比「山東號」還少的情況下，卻能在二天內起降比「山東號」四天更多的架次；顯示一年半後，共軍航艦與飛行大隊人員對艦載機的維護與操作，在技術上更純熟，戰力明顯提升，對台灣的威脅更形嚴重。揭仲強調，從「遼寧號」納編2艘055型驅逐艦，又派遣40多架次戰機進入台灣東南方空域，代表演練的主要科目，應該是航艦戰鬥群從距台灣本島400公里至500公里之海域，即國軍岸置反艦飛彈的最大射程外，以055型驅逐艦所搭載的遠程反艦飛彈及巡弋飛彈和艦載機，對假想在台灣東面西太平洋進行遠海疏泊的國軍艦隊主力，與國軍空軍戰機實施戰力保存之花蓮佳山和台東石子山基地的坑道口，由東向西發動直接打擊；至於應付美軍介入的「反介入/拒止」作戰，僅為次要科目。