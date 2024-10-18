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朝野昨日協商明年度中央政府總預算案暫無共識，預定下週一（21日）繼續協商。民眾黨立院黨團今（18）日舉行記者會痛批，在昨日朝野協商時民進黨針對禁伐補償最多只調1萬，放話否則就釋憲。不過，記者會舉行到一半時立院青島會館消防警報大響，民眾黨立院黨團總召黃國昌趕緊向觀看直播的觀眾說，「一樓駐警大哥說，這只是在測試，沒有火警」，消防警鈴響了3分多鐘後才停止，記者會才重新恢復正常。民眾黨立院黨團今日舉行「民進黨又搞集體失憶 快回魂 別讓國家空轉」記者會，黃國昌表示，立院上個會期三讀通過禁伐補償每公頃3萬元提高為6萬元，但昨天行政院的代表跟民進黨團突然天外飛來一筆說，「每公頃4萬元的話，他們可以接受」，黃國昌質疑「我請教賴清德總統、行政院長卓榮泰，請問你們把國家的法律當成什麼？」行政院願意釋出善意，願意補償4萬元，請問依照4萬元發放的基礎是什麼？立委張啟楷表示，農民種稻一分地的成本約1萬5000多元，包括肥料、電費、人工，一年2期，收入1萬7000元，忙了半年才收入2000元，還不夠包一次紅白包，公糧收購13年沒有調，基本工資卻調漲12次，上漲43%、軍公教調薪4次，上漲14%、物價指數都漲了15％，「萬物齊漲，軍公教、勞工都漲了，為何農民沒漲」。張啟楷話說到一半，此時記者會舉行的立院青島三館消防警報大響，「所有人請注意現在已經發生火警，請儘速往安全門疏散」，張啟楷表示，「這應該是演習，我們不需要就地掩護對不對？沒有人需要躲在桌子底下」，民眾黨立院黨團主任陳智菡趕緊請黨團同仁去了解狀況，經回報是消防器材測試。隨後黃國昌拿起麥克風向觀看記者會直播的觀眾解釋，「一樓駐警大哥是跟大家說，這只是在測試，沒有火警，所以我們先稍微等一下讓他們測試完畢。」出席的黨團幹事長麥玉珍、黃國昌、張啟楷只能默默等待警報結束，消防警鈴響了約3分多鐘後才停止，記者會重新恢復正常，張啟楷才繼續發言。