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前總統蔡英文近日啟動訪歐之旅，昨更在歐洲議會與約50位議員交流，是台灣卸任元首第一位來到歐盟總部所在地並進入議會大樓。對此，蔡英文17日晚間在臉書表示，她期待歐洲的好朋友們能繼續支持台灣有意義地參與國際組織；當中國試圖透過海上行動和空域入侵，改變台灣海峽現狀時，也希望全球民主社會能夠團結起來，遏阻這一類危害區域和平穩定的行為。蔡英文在臉書上指出，訪歐的行程，她來到了比利時布魯塞爾，並與超過80位的歐洲議會議員、比利時與荷蘭國會議員，以及歐洲議會的重要成員見面、互動；在交流的過程中，她深刻感受到歐洲對台灣的支持，她也向現場的歐洲好朋友們，表達台灣人民的感謝之意。蔡英文提到，台歐之間，共享民主、自由與人權價值，「我們也是共同面對全球性挑戰的好夥伴」，從對抗全球疫情，到威權主義擴張，台灣跟歐洲始終站在一起，台灣也證明了一個植根於自由和民主，以及尊重人類尊嚴的社會，即使面對威權主義的巨大挑戰和脅迫，也能夠蓬勃發展。蔡英文表示，更重要的是，台灣是全球供應鏈和加強國際經濟安全上，重要且值得信賴的合作夥伴，她期待歐洲的好朋友們能繼續支持台灣有意義地參與國際組織；當中國試圖透過海上行動和空域入侵，改變台灣海峽現狀時，她也希望全球民主社會能夠團結起來，遏阻這一類危害區域和平穩定的行為。蔡英文說，儘管未來的挑戰越來越多，但看到這麼多的歐洲好朋友相挺台灣，展現團結，「我們就更加有自信與勇氣，面對世界下一個階段的變化，再次感謝歐洲的好朋友，以及台灣人民的支持，讓我們不僅在歐洲能抬起頭大步向前，也能在世界的舞台發光發熱」。