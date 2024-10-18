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總統賴清德日前在國慶演說時強調，「中華人民共和國無權代表台灣」，對此，台灣民意基金會今（18）日公布最新民調顯示，7成1贊同賴清德「中華人民共和國無權代表台灣」的主張，2成不贊同；基金會董事長游盈隆則分析，這項主張，是賴清德自520上台以來，引起台灣社會最強共鳴的主張 。民調以「賴清德總統雙十國慶演說中說：『中華人民共和國無權代表台灣』，請問您贊不贊同？」為題詢問，結果發現45%非常贊同，25.8%還算贊同，11.1%不太贊同，9%一點也不贊同，7.3%沒意見，1.9%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人中，7成1贊同賴清德「中華人民共和國無權代表台灣」的主張，2成不贊同。游盈隆則指出，這項發現傳達了一個清楚且重要的訊息，那就是賴清德「中華人民共和國無權代表台灣」的主張，其實是台灣社會的高度共識。若與政黨支持傾向交叉分析，賴清德「中華人民共和國無權代表台灣」的說法不僅民進黨支持者高度贊同，國民黨與民眾黨支持者也一面倒表示贊同。民進黨支持者，9成3贊同，5.7%不贊同；國民黨支持者，5成5贊同，3成6不贊同；民眾黨支持者，6成9贊同，2成7不贊同；中性選民，6成贊同，1成9不贊同，呈現難得一見的跨政黨共識。若從年齡層分析，不分年齡層皆一面倒贊同賴清德「中華人民共和國無權代表台灣」的主張，這呈現的是，一個跨世代的共識。具體地講，20-24歲，7成贊同，2成5不贊同；25-34歲，7成贊同，2成6不贊同；35-44歲，7成7贊同，1成9不贊同；45-54歲，8成贊同，1成1不贊同；55-64歲，6成9贊同，2成4不贊同；65歲及以上，6成贊同，2成1不贊同。此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2024年10月13-15日，共三天；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話757人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。