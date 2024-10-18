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知情人士透露，南非政府要求我國駐南非代表處在10月底前遷出首都普勒托利亞。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（18）日表示，支持外交部提出抗議，也期盼外交部長林佳龍下週一來立院進行專案報告。民眾黨團今日上午舉行「民進黨又搞集體失憶 快回魂 別讓國家空轉」記者會。會後媒體詢問南非政府要求我辦事處離開首都一事，黃國昌表示，南非政府對我國提出這麼無理要求，有相當大的機率應該是中華人民共和國、北京在打壓，面對這樣的狀況，「我們是支持外交部，要對南非政府表達非常嚴正抗議，這在外交上絕對是一個不理性打壓行為。」黃國昌表示，至於具體應該要採取怎樣的反制作為，也希望外交部長林佳龍下周一要到國防外交委員會做專案報告時，也向國會跟全體人民說明清楚，外交部接下來要針對這樣無理行為，政府因應具體作為跟反制措施為何。依照民眾黨籍立院外交及國防委員會召委林憶君所排定的議程，預定下周一就是邀請林佳龍赴委員會做業務報告，並備質詢。