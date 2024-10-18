我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨中央黨部本月搬遷到位於松山區台玻大樓，不過近期中央黨部卻傳出竊盜案，黨內資訊人員王姓男子竟偷走一台相機、5顆鏡頭，損失估計達25萬元，警詢後把涉案王男依竊盜罪嫌函送北檢偵辦。不過，民眾黨報警後，卻遲遲未接獲警方通知，直到新聞報導才得知抓到人。民眾黨團總召黃國昌今（18）日表示，王男已經認錯、道歉，但北市警局竟沒告知當事人，卻把相關資訊放給記者，這層級在北市警局，應是台北市議員要監督的範圍。民眾黨團今日上午舉行「民進黨又搞集體失憶 快回魂 別讓國家空轉」記者會，黃國昌、幹事長麥玉珍、立委張啓楷與黨團主任陳智菡等人出席。會後媒體詢問黨部遭竊一事，黃國昌回應，這問題應分兩個部分，第一、年輕人做錯事，他已經認錯了、也道歉了，接下來他要去面對他應該要面對的法律責任；至於剛所講到的亂象問題，這事情到底是怎麼發生的？台北市警局竟沒告知當事人，就把相關資訊不曉得透過什麼特殊管道，放給特定記者還是發公稿？「老實講，我不是很清楚」，不過，這層級在台北市警局，相信應是台北市議員應該要監督的範圍。媒體追問，預計下週檢方可能聲請民眾黨主席柯文哲延押，如果不延押可能會起訴，黨部應變小組有無相關因應作為？是否會展開更大規模開講、聲援行動？黃國昌說，這恐怕不是黨團適合回覆的，等時間到後，中央黨部、中央緊急應變小組有什麼具體態度立場作為，會以聲明方式跟大家報告。