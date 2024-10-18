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▲警察局長李文章說明，減少發布公車肇事的建議並未被採納。（圖／台中市政府提供，2024.10.18）

台中市議員江肇國前天爆料台中市警局在周報中要求「勿一直發布公車違規或事故新聞，避免讓民眾有台中公車常常違規的負面觀感」，痛批台中市政府壓新聞、蓋牌。市長盧秀燕今答詢時嚴正表態，指對警察局作法不認同，認真改革才能改善交通；市警局長李文章則澄清，是公關室在周報中建議，最後並沒有採納。民進黨市議員江肇國前天在臉書貼出市警局周報資料，提醒在現階段公車事故輿情處理中，「勿一直發布公車違規或事故新聞，避免讓民眾有台中公車常常違規的負面觀感。」他痛批台中政府蓋牌，企圖壓新聞粉飾太平。無黨籍市議員陳廷秀、國民黨市議員劉士州今（18）日質詢此事，盧秀燕神情嚴肅的表示，面對問題不應該掩飾，認真改革才能改善交通，她對警察局作法並不認同，「他們必須要調整」。警察局長李文章接著說明，這是市警局公關室在周報資料提出的建議，但當天開會認為並不可行、不可以這樣做，因此沒有作成決議。他強調警方不可能、也不會去掩飾任何新聞，請民眾對警察有信心，公車大執法一定會依法執行到底，不會蓋牌也不會掩飾。民進黨市議員蔡耀頡以流感時期公布案例為例，強調認為事故發生後提醒哪裡是易肇事路段，本就是警方該做的事，不能為了擦脂抹粉，讓市民不清楚危險所在，如此作法是本末倒置。