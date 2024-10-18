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民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，遭收押已經超過一個月。根據週刊爆料，柯文哲曾帶貼身祕書「橘子」許芷瑜密會揭弊協會創辦人張晉源，民進黨台北市議員許淑華更爆料，張晉源過去在永豐銀行的專業是「海外資產管理」，可能是檢調掌握金流的關鍵因素；前立委陳柏惟更直言，張晉源就是民眾黨立院黨團總召黃國昌「內心最軟的一塊」，兩人猶如兄弟。對此，黃國昌今（18）日反嗆，無的放矢，許淑華請先好好處理自己搞出的迷你足協報假帳的問題。民眾黨立院黨團今日上午召開「民進黨又搞集體失憶 快回魂 別讓國家空轉」記者會，針對許淑華指控，張晉源在永豐集團處理海外資產管理，可能是京華城案關鍵證人，陳柏惟更指稱張晉源跟黃國昌「情同兄弟」？黃國昌會後回應表示，「請許淑華不要在那邊無的放矢、在那邊隨便牽拖」，講具體一點內容到底是什麼？講關係的話，許淑華請先好好處理自己搞出的迷你足協報假帳的問題。下週是檢方申請延押柯文哲的期限，若未延押可能就直接起訴，媒體問黨部應變小組有何作為？黃國昌表示，此事不適合於黨團記者會中回答，屆時黨部或中央緊急應變小組會有說明。針對媒體人黃暐瀚爆料，柯文哲先前無保請回時，曾詢問藍委吳宗憲USB是否會被破解？黃國昌回應，對媒體人爆料內容毫無所悉，也不曉得他發言的基礎是什麼？柯文哲無保請回那幾天和他交換意見時，也從未講到USB。