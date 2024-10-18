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美國總統大選倒數不到20天，各州現場提早投票以及郵寄投票已陸續進行當中，民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨候選人川普競爭激烈。根據美國民調機構最新調查顯示，在7大關鍵搖擺州，竟有5州的差距在1%，選情撲朔迷離。根據晨間諮詢(Morning Consult)最新民調，在全國性民調中，賀錦麗以50%領先川普的46%，低於先前兩次民調中51%和45%之間的差距。在7大關鍵搖擺州部分，川普在三州取得領先，川普在喬治亞州以49%領先賀錦麗的48%；在北卡羅萊納州，川普同樣以49%對上賀錦麗的48%；另一領先的則是威斯康辛州，川普以48%領先賀錦麗的47%。賀錦麗在內華達州取得優勢，賀錦麗在民調中拿下49%，川普為45%；在密西根州，賀錦麗擁有49%，微幅領先川普的47%；賀錦麗在亞利桑那州也以49%小幅領先川普的48%；至於搖擺州中的重中之重，擁有19張選舉人票的賓州，賀錦麗以49%對川普的48%。可看到關鍵搖擺州之中，竟有5個搖擺州雙方差距僅1%，全數在誤差範圍之內。由於投票已陸續展開，根據美聯社統計，截止至今日，全美提早投票數量已達到784萬人。