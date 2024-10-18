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▲日本神級舞團Avantgardey來台參加金鐘獎表演。（圖／翻攝自大港開唱臉書）

▲被問到Energy誰最帥，Avantgardey點名坤達和Toro。（圖／台東縣政府提供）

▲日本人氣舞蹈女團Avantgardey來台公演，跟王彩樺女兒大跳《保庇》，王彩樺驚喜獻花。（圖／記者陳明中攝影）

「第59屆金鐘獎」節目類頒獎典禮將在今（18）日晚於台北流行音樂中心正式登場，下午5點為星光大道，典禮則於晚間7點準時開始，典禮上Energy將攜手日本女子天團Avantgardey演出，面對Energy的強大魅力，Avantgardey受訪也直呼，「不能輸他們！」被問及團體裡誰最帥，坤達和Toro都被點名。金鐘獎節目類共有3段表演節目，第一段「夢想製造機」展現節目提供年輕人圓夢機會，因此特別邀請由選秀節目出道的人氣男團OZONE與競技啦啦隊MONSTER氣勢開場。第二段表演「混的最對味」，由金曲歌王許富凱與Marz23合力演出，他們將台語和饒舌音樂重新編曲，凸顯節目的混合多元與百花齊放。其中第三段表演「都在浪上」將向節目工作者致敬，感謝他們在幕後的日夜辛苦，成就了幕前的精彩內容，由大阪女子舞蹈天團Avantgardey與Energy聯手演出，兩大人氣團體首次同台尬舞。大阪女子舞蹈天團Avantgardey今日進行節目彩排，受訪時透露：「這次能來台灣參加金鐘獎感到非常榮幸，要和Energy一起合作，非常期待。」儘管Energy的招牌16蹲需要耗費比較大的力氣，但因為她們每天都在訓練，這對她們來說並不算什麼，和Energy第一次見面，也讓她們笑翻，「Energy非常親切，還模仿了我們的舞蹈！」被問到Energy誰最帥的殘酷的問題，她們回答每個人都很帥，「Energy每個人的舞蹈都非常帥氣，所以選不出來。」也點名坤達、Toro，選擇Toro的原因更是讓全場笑翻，「因為個人很喜歡吃toro（鮪魚）。」儘管Energy魅力強大，Avantgardey也喊話：「覺得Energy的舞蹈都非常帥氣、有活力，反而覺得不能輸他們！」被現場提醒其實Energy全員已經超過40歲，Avantgardey驚訝直呼：「實在看不出來！我們覺得自己那個歲數可能沒辦法跳成那個樣子。」而她們之前有跟坤達一起合作過廣告，這次再見面又合跳廣告的舞蹈，讓她們感覺格外親切，先前有和王彩樺合跳《保庇》，她們也許願希望有機會能再一起跳。