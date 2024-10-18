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▲賴清德總統視察海鋒中隊時，特別在雄風飛彈發射車頭前跟官兵一同合照。（圖／總統府提供）

中共14日對台灣進行為期13小時的「聯合利劍-2024B」軍演，總統賴清德今（18）日勗勉聯合利劍演習應處部隊，包括空軍作戰指揮部、海軍海鋒機動車中隊及海巡署艦隊分署等，賴清德首度與飛官空中連線對話，感謝飛官守護領空。在國安會秘書長吳釗燮和國防部長顧立雄陪同下，賴清德先是前往空軍作戰指揮部，空作部被外界視為防衛台海最前線的單位，統籌運用指揮轄下戰機、防空飛彈，執行聯合防空作戰，因此也被稱為「空軍大腦」。賴清德在聽取簡報後拿起話筒對飛官表示，「感謝你衛國辛勞，請持續守護台海領空，確保國家安全，祝飛行平安順利，happy landing」。隨後賴清德前往桃園龜山海軍海鋒機動車中隊，在中共環台軍演期間，國防部曾公布海鋒機動車中隊部署岸置雄二飛彈發射車的影片，強調國軍岸置飛彈嚴密監控共軍動態。今年5月共軍「聯合利劍-2024A」軍演之後，賴清德就曾前往花蓮海鋒機動車中隊勗勉。賴清德特別在雄風飛彈發射車頭前跟官兵一同合照、喊話，並發加菜金慰勉。賴清德總統也前往海巡署艦隊分署，向全體海巡同仁表達最誠摯的慰勉與肯定，特別針對海巡署在中國「聯合利劍-2024B」軍事演習活動期間的出色表現、專業應對、堅守崗位及確保國家海域安全的努力給予高度肯定。賴清德強調，面對來自中國「聯合利劍-2024B」軍事演習的壓力，海巡署在第一時間展開應對機制，採取多項精準且迅速的措施，無論在海上巡防、監控還是緊急應處上均展現出完善的運籌帷幄和協同作戰能力，維持台灣周邊海域的安全與秩序穩定。政府將繼續全力支持海巡署所需的資源建設，無論在設備升級、訓練強化或是人員福利上，將確保每一位海巡人員都能在最好的環境下履行職責。海洋委員會主委管碧玲及海巡署長張忠龍代表全體同仁感謝總統的蒞臨與慰勉，並承諾將繼續堅守崗位，面對外部威脅，海巡署仍一如既往，秉持專業、無畏的態度，全力戍守海疆及守護人民。