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▲央行第七波信用管制最新房貸資格一覽。（圖／賣厝阿明提供）

面對央行第七波信用管制措施的實施，房市逐步進入觀望期，根據桃園地政資料顯示，9月買賣登記案件4619件，相較於8月5534件衰退17%，原有購屋計畫買家，多少因此暫緩看房腳步。桃園房仲達人反認為，此時已逐漸回歸基本面，建議自住需求者勇敢約屋主看屋、溝通，更分享買房3大出價技巧，包含先了解區域市場行情、以屋主角度換位思考與創造出價空間，幫助買家買到心儀的物件。信義房屋桃一區協理詹智偉表示，央行九月啟動第七波信用管制措施，特別針對名下沒有不動產的首購族給予支持，對有自住需求的買家來說，本是一項重大利多，然而多數消費者反而因政府大動作信用管制，對於原訂的購屋計畫產生猶豫，而近期央行宣布排除繼承、換屋2類族群外的鬆綁措施，也讓自住購屋需求者擁有更多彈性。詹智偉說明，雖然近期因貸款因素導致成交量縮減，但觀察實價登錄，桃園市桃園區平均單價8月為33.2萬，與9月33.1萬來看，其實僅衰退0.3%，證實單價行情依然存在，而市場此時正處於價平量縮的狀態。對屋主而言，沒有人溝通、出價，也會讓屋主無法判斷自己的價格，應該如何調整來回應市場期待，此時反而更適合真正有自住需求的買家，回歸房市基本面與屋主坐下來好好聊，說不定可以聊出彼此都滿意的價格。詹智偉提供購房談判的三大出價技巧，幫助購屋者大大提升成功率。首先，深入了解當地市場行情至關重要，建議從屋主角度出發，設身處地換位思考，若遇上持有多年的屋主，議價空間多較有彈性；第二，根據大數據顯示，中古屋市場的最終成交價通常會因屋主的情感因素或急售需求等原因，落在廣告價的85折至95折之間，建議事前查詢實價登錄網站，篩選5-10筆相同社區和格局的歷史成交資料，以精確評估合理的出價範圍，從而增加談判籌碼；最後，若對物件所在社區不熟悉，不妨請一位口碑良好的房地產經紀人提供協助，不僅能提供最新的市場資訊，還能給出專業的出價策略，幫助購房斡旋中建立優勢。詹智偉也提醒買家，購屋是一項中長期的規劃，應該根據自身的財務狀況，選擇具備生活機能並且適合居住的區域，而不是單純追求短期內的房價增值。他建議，買家應以穩健的財務規劃為基礎，選擇符合長期發展潛力的物件，不僅能享受便利的生活環境，還能確保房價的穩定性。