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美國總統大選進入最後倒數階段，共和黨總統參選人川普近期在民調上有出現後來居上的跡象，逐漸近逼民主黨總統候選人賀錦麗。在選舉前，國際賭盤的動向備受關注，賭盤風向近期也出現悄悄變化，川普已反超了賀錦麗。根據美國知名選舉研究網站「538」（FiveThirtyEight）分析美國總統大選勝率，賀錦麗勝率為52%，川普為48%；加密貨幣賭盤Polymarket則顯示，川普最新勝率為61.9%，賀錦麗為38.1%。美媒新聞周刊(Newsweek)報導，多家主要博彩公司公佈的數據顯示，川普贏得 11 月總統大選的機率顯著提高，報導指出，包含Sky Bet、William Hill、888.sport 和 Unibet 等博彩網站，對於川普的勝率都給出超過五成。新聞周刊也提到，一個名為Fredi9999的神祕交易員，截至10月15日（週二）晚間，已在Polymarket線上購買了投入總額870萬美元，押注川普將贏得大選。彭博也提到，隨著 11 月 5 日選舉日期的臨近，期權交易的激增與一些全球大型公司為對沖風險而採取的避險措施相呼應。川普在賭盤上逆轉領先賀錦麗，這給投資者帶來了壓力，開始考量川普第二次總統任期，對各地資產有什麼壓力和影響。