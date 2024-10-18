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▲台中盧秀燕堅持，立法院長期以來「邊打邊談本來就是常態」。（圖／台中市政府提供，2024.10.18）

中央總預算持續卡關，民進黨台中市議會黨團不滿持續向市府索取受影響預算未果，批評「蔣萬安能，盧秀燕不能」，盧秀燕則舉《原住民禁伐補償條例》協商已有進度為例，堅持長期以來「立法院邊打邊談是常態」，堅守底線不願給資料。中央政府明年度總預算案今（18）日第5度在立法院遭藍白聯手卡關，民進黨台中市黨團多次要求市府，針對台中市預算因此受影響的項目提出評估報告，但市府拒絕。多名議員上午在議會質疑，市府不斷拒絕議會監督「是不敢送、還是不能送」？民進黨市議員林德宇指出，他向台北市議員詢問，得知北市府應市議會議長戴錫欽的要求，早已提供「台北市政府各機關（基金）114年度預算案編列中央補助項目情形」。反觀台中市議會議長張清照一樣在議事廳交代，主計處卻不願意向市議會交代說明，他問議員要求資訊透明有這麼難嗎？「是台北市長蔣萬安比較厲害？還是盧秀燕比較會政治算計？」「難道蔣萬安做得到的事情，盧秀燕做不到嗎？」黃守達指出，民進黨團一再要求提出預算受影響評估，盧秀燕上周稱立法院跟行政院長喝完咖啡就沒事了，結果今天中央總預算再度被卡。陳淑華、陳俞融也表示，議員提出質詢條，市府就應依法在收文次日起6個工作日內回覆，市府不要再推託、模糊焦點。盧秀燕則指出，立法院長期以來「邊打邊談本來就是長期的常態」，她舉《原住民禁伐補償條例》為例，本來補償金是3萬，談了之後現在已經變成4萬，代表有談有績效，若市府上週提供資料，現在相關金額從3萬變4萬，整個數據就會是錯的，目前已知立法院與行政院下週一將繼續談，因此市府還沒辦法提供正確的訊息。主計處處長林淑勤也說，有關中央的補助計畫，都是中央有核定函才會編入地方預算，目前中央還在協商中，中央也沒有說哪些項目會受到立法院通過。