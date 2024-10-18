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1992年巴塞隆納奧運銀牌總教練、台灣棒球傳奇李來發，今（18）日傳出逝世消息，享年68歲（農曆享壽70歲）。李來發於今年8月退休後轉任高苑工商高級顧問，16日因病離世，告別式將於30日舉行。統一獅永遠的啦啦隊精神領袖「標哥」何信標在社群平台發文悼念，感謝李來發對台灣棒球的貢獻，並表達對這位前輩深深的敬意。李來發的逝世讓台灣棒球界深感不捨，統一獅啦啦隊領袖何信標也在臉書發文悼念：「我最敬愛的李來發總教練一路好走，感謝您為台灣棒球付出與貢獻。這幾年來我常向您請教棒球的事務，從您身上學到了許多寶貴經驗，謝謝您李總！」李來發出生於1956年，一生都奉獻給棒球，他在1974至1977年間連續入選中華隊，並與投手高英傑組成黃金投捕搭檔。1980年，兩人一同進軍日本職棒，效力南海鷹隊。1984年，李來發轉為教練，並在1992年帶領中華隊在巴塞隆納奧運奪得銀牌。此後，李來發於1997年至2001年執掌中職和信鯨、中信鯨兵符。2009年起，李來發回到三級棒球帶隊，擔任高苑工商總教練，致力培育台灣棒球新秀，包括周思齊、陳子豪和許基宏等中職好手都是李來發的子弟兵。