我是廣告 請繼續往下閱讀

15歲曾姓少年昨日傍晚偷開祖父的休旅車，在內湖安康街蛇行失控撞進小吃店，造成3死、2傷。由於肇事者未成年，北市警局今（18）日表示，已申請監管監護人的財產，同時也將調查少年的父親對於少年駕車是否真的不知情。昨天傍晚6時許，曾姓少年偷開祖父的休旅車，行經內湖區安康路東湖市場時，突失控擦撞對向汽車，一路左右飄行，最終暴衝撞進街邊一間臭豆腐攤，車輛及店面嚴重毀損，造成店內顧客60歲陳男、51歲高女及機車騎士61歲盧男重傷，當場失去呼吸心跳、肢體變形，分別送汐止國泰、三總和北醫急救後仍不治。警方調查，該名少年昨天傍晚先到東湖祖父家偷取鑰匙，隨後前往汐止某停車場取車，在開回東湖的路上，行車時間不到10分鐘，原先一切正常，豈料轉進安康街時，先是擦撞其他路上車輛後，曾姓少年疑似過度緊張，隨後蛇行撞進店家釀禍。台北市議會今日下午進行警政衛生部門質詢，市議員徐立信詢問針對這起車禍警方有何積極作為，北市警察局長李西河表示，這起事故因為造成2男1女死亡，除釐清責任外，下午也將肇事少年移送。徐立信又問肇事者未成年，對於父母有何作為？李西河表示，已建請法院監管財產，後續被害人民事賠償才求償有門。徐立信問車子所有權人是否為不作為犯，對過失致死行為有做調查？李西河說，這部車是少年祖父的，因為他人在國外。內湖分局長蕭慧珠補充說，車子是他祖父的，祖父是在國外，還沒有通知到祖父。議員追問「哪父母呢？」蕭慧珠說，父親有到場陪同製作筆錄。徐立信問祖父在國外，那父親有做好就近監督的責任嗎？蕭慧珠回應說，父親表示是他接到警方電話才知道少年開祖父的車子，當時並不知情。徐立信追問所以以後家長只要說不知道，就不用調查是否屬實嗎？蕭慧珠表示，這部分會繼續深入做調查。