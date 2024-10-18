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▲▼全紅嬋（上圖右）和隊友與成龍（上圖左）在活動上碰面。（圖／成龍微博）

17歲中國大陸跳水女將全紅嬋以招牌「水花消失術」轟動體壇，連續抱走兩屆、3面奧運金牌，成為大陸奧運史上最年輕的3金得主，她天真、坦率的性格也圈粉無數大眾，全紅嬋日前和功夫巨星成龍見面，成龍提出免費客串電影的邀約，全紅嬋回說：「多買幾個烏龜玩偶送我！」全紅嬋受邀到澳門參加「2024灣區升明月電影音樂晚會」，與成龍相見歡，兩人一碰面就互稱對方偶像，成龍接著問：「找妳客串拍電影，免費行不行？」全紅嬋一聽沒有立刻答應，先是說自己平常忙著訓練，很少查看微信的訊息，手機也都交給教練保管，索性開出條件，「不如給我多買幾個烏龜玩偶，或者送我們電影票，讓大家開心一下！」對於全紅嬋和國際巨星成龍的對話，網友認為幽默又得體，笑說：「全寶情商高」、「請收下我的膝蓋」、「全寶聰明」、「全紅嬋智商真的很在線...這樣回答即保全了成龍面子，也不冷場」、「全紅嬋真是個寶」、「成龍大哥也被全紅嬋圈粉了！」全紅嬋非常喜歡烏龜，不管是當寵物還是周邊產品，去年她受訪被問原因，稱自己覺得烏龜又醜又可愛，就算訓練再怎麼辛苦，一看到烏龜的玩具就心裡感覺很踏實。