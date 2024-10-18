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15歲曾姓少年17日晚間偷開祖父的車，無照駕駛行經內湖東湖路和安康路口時，疑因為會車緊張加上分不清油門和剎車，竟高速衝撞機車騎士並一路衝進路邊小吃店，導致3死2傷悲劇。無照駕駛數量近年來逐漸攀升，也引發民代憂心，認為現今罰則過輕，盤點台灣與美日韓針對無照駕駛的相關刑責，也有程度上的差別。台灣青少年無照駕駛釀禍頻率高，根據《全國法規資料庫》指出，如果無照駕駛撞傷人，依據刑法第284條前段規定，過失傷害人者，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金。至於未滿18歲之人，無照駕駛汽車或機車，行駛道路被警查獲，依法應處新台幣6,000元至2萬4,000元罰鍰，其法定代理人或監護人，應同時施以四小時道路交通安全講習。由於少年年僅15歲，將先依照《少年事件處理法》辦理，少年未來會先移送少年法庭，再由少年法官決定案件移送檢察官，並依照刑事案件處理。少年撞死三人，涉及刑法276條，因過失致人於死者，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。無照駕駛，得以加重刑期二分之一；但依據《刑法》第18條第2項規定，十四歲以上未滿十八歲人的行為，得減輕其刑。台灣每年約發生5萬件無照駕駛肇事，平均每年造成600多人死亡、6萬多人受傷，死傷是酒駕肇事的5至6倍，且近年來無照駕駛者還有逐漸增加的趨勢，2021年有18萬多人、2022年超過20萬人、去年也有20萬多人。攤開各國考照最低年齡以及無照罰則相關規定，日本最低考照年齡16歲，無照罰則3年或50萬日幣，記25點，取消資格2年，可送矯正學校，提供車輛者同駕駛，同乘者最高2年或（及）30萬日幣。美國各州對於無照駕駛罰則各異，各州考照年齡多訂在16歲，各州裁罰多半最高可處六個月有期徒刑或台幣約九千六百元至三萬兩千元罰金，記一點；累犯最高可處一年有期徒刑或罰約台幣一萬六千元至六萬四千元罰金並扣車，以佛羅里達州為例，無照駕駛初犯會被處以60天以下的監禁或500美元罰款；再犯就將處1年以下監禁或1000美元罰款。至於新加坡，若無照上路，最高可處三年有期徒刑或罰一萬元新加坡幣（約台幣廿三點七萬元），且可扣車、取消駕駛資格，並有連帶處罰。