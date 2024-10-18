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▲劉曉憶為了在《願望》中飾演江宏恩妻子，刻意瘦身14公斤。（圖／劉曉憶 臉書、大愛提供）

第59屆金鐘獎頒獎典禮，即將在今（18）日晚間於北流盛大舉行，其中女演員劉曉憶（劉沛緹）也在國際獎項中傳出好消息，以《你準備萌芽了嗎？》入圍新加坡第29屆ATA亞洲電視大獎的最佳女配角，得獎者將於11月29日、30日，在印尼雅加達揭曉。為戲十分拚命的劉曉憶也在臉書上曬出該劇劇照分享喜悅，讓戲迷十分驚訝，因為她目前在拍攝的連續劇《願望》中「瘦成閃電」，不過她在社群上分享的《你準備萌芽了嗎？》劇照卻非常臃腫，讓粉絲訝異直呼：「胖若兩人！」而她也分享了瘦身祕訣。對於劉曉憶不到一年就瘦下至少14公斤的驚人身材變化，有粉絲好奇詢問《準備萌芽了嗎？》是何時拍攝的劇，更驚呼：「完全認不出來！」讓劉曉憶笑稱：「去年底。」也讓粉絲敲碗瘦身祕訣，但其實劉曉憶會決心瘦身，原因全是為了要在《願望》中飾演江宏恩的老婆，更今年4、5月開拍前花了30萬台幣動了微創手術，現在目標是瘦到55公斤。另外，劉曉憶在《你準備萌芽了嗎？》中首次挑戰人生中最想演出的角色，演出後不但完成她的演藝夢想，還一舉入圍第29屆ATA亞洲電視大獎的最佳女配角，劉曉憶坦言：「繼上次入圍得獎，到現在也有10年了，人的一生只要做好一件事就好！而剛好其他的我什麼也不會，從影30年一直想嘗試各種角色，這是第一次飾演精神障礙媽媽的角色，演起來非常過癮，感謝製作人堅持選擇用我。」更透露導演給她很大的發揮空間，才能得到評審的肯定，不管能不能得獎，都心存感激。