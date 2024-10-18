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▲台中市長盧秀燕送雞排給捷運工程局籌備處的員工吃。（圖／台中市政府提供，2024.10.18）

因應未來將有多條捷運動工，台中市政府今天成立捷運工程局籌備處，強調「自己的捷運自己蓋」，卻定於下周一與北市府簽署合作備忘錄（MOU）。藍綠資深議員李中、陳淑華批評，當年北捷工程局主導興建台中捷運綠線，意外不斷且不接受監督，北捷文湖線的興建缺失也遭監院糾正，如今還要繼續合作，難道台中沒更好選擇嗎？台中市政府今（18）日進行捷運工程局籌備處揭牌儀式，市長盧秀燕表示，目前台中只一條綠線，未來將是捷運興建的高峰期，第二條捷運藍線已準備進入實際工程階段，十字軸線路網將再跨出一大步，後續還有綠線延伸到大坑及彰化、橘線從清泉崗機場到霧峰、紫線從北屯松竹路繞大里至南區、紅線從北屯崇德路至豐原等工程，將加速打造台中成為捷運城市。她指出過去30年大家對雙北捷運的成功有目共睹，未來30年市府要打造「捷運台中」，捷運業務工作量大幅增加，需要統籌單位專責辦理捷運建設相關業務。交通局長葉昭甫補充說明，中市府與北市府在捷運建設領域將有更深度的合作，21日將與台北市簽署合作備忘錄，透過台北市在捷運領域的經驗分享、技術傳承、資源人力交流，協助提升台中捷運建設的工程效率及施工品質，創造共好共榮的大眾運輸環境。然而藍綠資深議員李中、陳淑華卻不看好兩市合作。李中批評北市捷運工程局「亂七八糟的事情一堆」，光是文湖線就被監院糾正、提出12項重大缺失，包括土木標綁機電標等，導致文湖線各種狀況不斷，「和他們合作真的要小心」。李中並舉台中鐵路高架化工程為例，建議市府和捷運綠線的水準比一比，會發現鐵道改建工程局的工程品質比北市捷運工程局好很多、興建經費比捷運綠線少一半以上，建議市府下周一簽署MOU之前好好想一想，北市捷運工程局是不是最好的合作對象？或許鐵改局的工程品質會比北捷局更好。民進黨議員陳淑華也說，自己的捷運本來就該自己蓋，她贊成籌備捷運工程局，但之前興建綠線時市府說「我們有很多人才在北捷，所以捷運給北捷蓋就對了」，導致出錢的台中市政府在機電系統、主建系統評選過程失去主導權，北捷也不接受台中市議會監督，後來出現鋼箱梁減少及倒塌、試營運期間軸心斷裂等意外不斷，未來台中捷運時代來臨，安全是唯一的標準，是否該繼續和北捷合作，值得中市府好好思考。