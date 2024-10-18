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▲奧運銀牌教練李來發因肝癌離世，享壽68歲。（圖／李來發臉書）

昨日，前中信鯨隊總教練李來發病逝，享年68歲（農曆享壽70歲）。對於台灣棒球迷來說，李來發無疑是一位令人尊敬且欽佩的教練，培育無數職棒好手。值得一提的是，李來發的戰術風格較為保守，常常成為球迷熱議的焦點，因此被球迷戲稱為「●（點）來發」，甚至還有球迷創作「點來發」之歌。1984年起李來發轉型為教練，1992年巴塞隆納奧運會，率領中華成棒隊摘下銀牌。1997年至2001年及2006年曾任中職棒和信鯨、中信鯨總教練。在帶職棒隊期間，李來發時常使用短打戰術，尤其是他在壘上有人的情況下，由於戰術風格較保守，所以才被球迷稱為「●（點）來發」。當年中信鯨陷入連敗時，「李來發下台」曾多次在球場上響起，部分球迷認為他的戰術過於保守。然而，李來發總是坦然面對這些批評，並不迴避球迷的質疑，他在某次賽後記者會幽默地回應外界批評：「大家想贏，我們教練團也想贏啊。」雖然戰術保守引起部分球迷不滿，但從教練的角度來看，李來發也有不少與球員之間的感人互動，過去曾有一位球員因緊張看錯暗號，導致球隊失去寶貴得分機會，但李來發不僅沒有責怪球員，反而說：「他只是太想贏了，我們完全可以理解。」李來發在中華職棒生涯累積281勝、274敗、16和，最佳成績是在1999年，帶領和信鯨奪下季冠軍，2008年卸下兵符後，就轉往基層服務，在高苑工商青棒隊執教，期間也培育出許多台灣棒壇球星，包括林子偉、梁家榮、許基宏和張志豪等好手。